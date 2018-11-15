斯里蘭卡總統解散國會 裁定違憲

2018-11-15

〔編譯周虹汶／綜合報導〕採行雙首長制的南亞島國斯里蘭卡，總統席瑞塞納上月開除總理維克勒馬新哈、改任命同黨籍的前總理暨前總統拉賈帕克薩擔任總理，本月九日更解散國會，引爆憲政危機。斯國最高法院十三日裁定，席瑞塞納解散國會之舉違憲，打亂他訂於明年一月提前改選國會的計畫；原國會也在十四日重新開議，多數議員在不信任案對拉賈帕克薩投下否定票，同時宣告席瑞塞納非法解散國會，這起疑似有中國和印度勢力介入的政爭，仍無收場跡象。

斯國憲法規定，總統與國會議員任期均為五年，只有當議員任期剩下不到半年之際，總統始有權解散之。獲知最高法院對席瑞塞納作出違憲裁定後，始終拒絕離開官邸的維克勒馬新哈將其譽為人民的勝利；所屬「聯合國家黨」（ＵＮＰ）在國會勢力最大的他，也呼籲官員別再繼續聽命於拉賈帕克薩領導下「自立為王的政府」。

席瑞塞納和維克勒馬新哈分別隸屬「斯里蘭卡自由黨」（ＳＬＦＰ）與ＵＮＰ，二○一五年初雙雙上位。不過，ＳＬＦＰ○四年不滿當時執政的ＵＮＰ，與左翼「人民解放陣線」（ＪＶＰ）合組「統一人民自由聯盟」（ＵＰＦＡ），由ＳＬＦＰ領袖拉賈帕克薩引領打贏國會選戰，隔年與維克勒馬新哈對戰，更驚險拿下總統大位；但ＵＮＰ十八名成員○七年加入ＵＰＦＡ並獲官職，執政聯盟因此變調，就此埋下政爭火種。

一四年，席瑞塞納投靠「新民主陣線」（ＮＤＦ），成為該反對聯盟的總統候選人，並獲維克勒馬新哈支持；隔年挑戰已擔任十年總統的拉賈帕克薩成功，上任後獲得ＵＰＦＡ部分成員力挺。拉賈帕克薩同年也將ＳＬＦＰ黨魁一職交棒，由席瑞塞納擔任至今。ＳＬＦＰ與ＵＮＰ在政策和立場上的歧異，加上據傳席瑞塞納和維克勒馬新哈曾因租港給印度一事產生嫌隙，終於導致席瑞塞納上月二十六日改任命拉賈帕克薩為總理。

ＵＮＰ指控中國從中搞鬼，因拉賈帕克薩擔任總統期間不斷向中國舉債，維克勒馬新哈出任總理則主張與印度建立關係。政爭爆發後，據傳中國私下以金錢支持拉賈帕克薩陣營收買國會議員，雖遭北京否認，但印度也表達關切，敦促席瑞塞納遵守憲法，這場政爭儼然淪為中、印角力的延伸戰場。