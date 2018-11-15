白宮又大風吹 川普夫妻都嚷砍人

2018-11-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕繼開除司法部長塞森斯後，消息人士透露，美國總統川普又將對白宮與內閣人事進行大改組。儘管還不清楚誰走誰留，但推測可能丟官者包括國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）與白宮幕僚長凱利（John Kelly）。在此同時，第一夫人梅蘭妮亞罕見地公開呼籲夫婿，將副國家安全顧問李卡德爾（Mira Ricardel）革職。

據透露，尼爾森原本最快本週下台，但尚無明確繼任人選，因此她應該還能再撐一段時間。外界原本以為，尼爾森應可撐滿一年，在今年十二月下台，但目前看來應該難以如願。由於尼爾森是凱利的人馬，逼退尼爾森恐將導致凱利掛冠求去。據了解，川普也明白此一連鎖反應，曾向幕僚表示，已接受凱利離開白宮的可能性，可能拔擢副總統彭斯的幕僚長艾耶斯（Nick Ayers）擔任白宮幕僚長。

凱利原為國土安全部長，他當時的幕僚長正是尼爾森。去年七月，凱利轉任白宮幕僚長，對整頓白宮幕僚居功厥偉，但也傳出與川普愛女伊凡卡的夫婿、白宮資深顧問庫希納不和，凱利就此失寵及官位不保的傳聞更甚囂塵上。消息人士透露，川普對尼爾森與凱利的關係吃味，曾說自己從未完全信賴尼爾森，因為尼爾森對凱利比對他還忠心。川普也早就對尼爾森與凱利在落實遏阻非法移民及處理美墨邊界圍牆問題上的表現不滿，尼爾森甚至曾多次就移民政策與川普激辯。

至於其他被點名可能下台的閣員，還包括商務部長羅斯（Wilbur Ross）與內政部長辛克（Ryan Zinke）等人。被踢爆花公帑偕妻度假的辛克，目前遭到風紀調查，他十二日受訪時自稱曾與川普、彭斯、凱利論及他的職位，三人都對他表示支持，並否認有不當之舉。羅斯則是在十三日公開對川普喊話，自稱曾努力協助川普入主白宮，今後也將戮力協助川普連任。

另一方面，梅蘭妮亞透過發言人葛里向發表聲明，指稱副國家安全顧問李卡德爾不配繼續在白宮任職。李卡德爾也被謠傳可能遭川普撤換，而她與第一夫人的過節，據稱肇因於上月梅蘭妮亞首度獨自出訪非洲時，李卡德爾為喬機位與第一夫人幕僚爆發衝突。此外，李卡德爾據稱也和國防部長馬提斯不和，國防部官員曾私下爆料，認為散播馬提斯失寵謠言的人就是李卡德爾。