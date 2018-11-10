川普屢質疑夫婿出生地 蜜雪兒︰絕對不原諒他

2018-11-10

〔編譯張沛元／綜合九日外電報導〕美國前第一夫人蜜雪兒‧歐巴馬在即將出版的回憶錄中，痛批現任總統川普，不滿川普操弄其夫婿、前總統歐巴馬的出生地疑雲議題多年，還刻意煽動政治極端份子與瘋人，使她的家人安全堪虞，她絕對不會原諒川普。

預訂十三日出版的蜜雪兒回憶錄《成為這樣的我》（Becoming，暫譯），堪稱近年來最受期待的政治書籍之一，主因除了蜜雪兒在全球享有高人氣，更因為她過去鮮少論及其白宮歲月。根據華盛頓郵報率先取得的版本，蜜雪兒在書中暢所欲言，從她的童年、與歐巴馬的相識經過、丈夫從政後被迫成為公眾人物時所遭遇的種族歧視，到驚異自己竟成為美國首位非裔第一夫人；她不避諱談論歐巴馬從政後經常不在家影響到婚姻，兩人甚至曾求助婚姻諮商師，她也因此明白幸福掌握在自己手裡。

對川普開黃腔氣到渾身發抖

但該回憶錄最引人矚目的內容，莫過於蜜雪兒對川普的評論。蜜雪兒在書中寫道，當川普在二○一五年宣布問鼎白宮時，她以為川普只是譁眾取寵；她對於許多婦女選民支持仇女的川普，而非「更適任的女性候選人」、民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓，感到難以置信，更忘不了在選前聽聞川普的陳年黃腔新聞時，「氣到渾身發抖」。

蜜雪兒還批評川普在總統大選最後一場辯論會的舞台上，有如背後靈般尾隨希拉蕊，企圖藉此貶低希拉蕊的存在。蜜雪兒說，川普此舉所傳達的訊息，就是「我可以傷害你，而且你還拿我沒轍」。這段話在回憶錄中，還特別以粗黑字體強調。

但蜜雪兒對川普的最大不滿，恐怕是川普多年來狂打歐巴馬「出生地疑雲」話題，一口咬定歐巴馬沒資格選總統，逼得生於夏威夷州的歐巴馬，不得不公布出生證明。蜜雪兒斥責川普此舉既瘋狂又卑鄙，難掩背後的偏執與仇外之心，不但危險，還刻意企圖煽動政治極端份子與瘋人，置其家人於險境，「要是有心智不穩的人帶著上膛槍開車到華府來怎麼辦？要是這人把我女兒當目標怎麼辦？…我絕對不會原諒他（川普）」

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