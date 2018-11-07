川普陣營廣告種族歧視 福斯新聞急撤

2018-11-07

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕攸關美國總統川普今後兩年施政與國會主導權的期中選舉，六日舉行投票。美國東岸地區投票所於清晨六時（台灣時間晚間七時 ）開放，川普雖未在選票上列名，卻是整場選戰的焦點，他在選前六天共跑遍八個州、參與十一場造勢活動。然而，川普競選陣營推出的一支帶有種族歧視意味的競選廣告，卻因遭到輿論撻伐，社群媒體巨擘臉書（Facebook）、福斯新聞（Fox News）及國家廣播公司（NBC）五日宣布停播。

這支廣告企圖將前往美國邊境的中美洲移民，與加州殺警凶嫌畫上等號。廣告一開頭是二○一四年在加州殺害兩名警察而被判處死刑的墨西哥非法移民布拉卡蒙特斯（Luis Bracamontes）咧嘴笑的場景，隨後交替出現布拉卡蒙特斯於法庭上放話未來要殺死更多警察，移民前往美國邊境、企圖衝破邊界管制的畫面，並搭配「民主黨人讓他進入我們的國家、民主黨人讓他留下、民主黨人還想讓誰侵門踏戶？」以及「川普總統與共和黨讓美國再度安全」的廣告字幕。

美國國家廣播環球集團（NBC Universal）五日透過聲明表示：「經進一步檢視後，我們發現這支廣告內容不妥，因此決定立即停止在所有平台播出。」臉書指出，這支廣告違反臉書禁止發布內容煽動的廣告規範，「我們予以停播，網友仍可在臉書上轉貼這支廣告，但該廣告不能以付費的方式透過臉書放送」。

這支爭議性廣告二日由川普競選陣營推出，臉書、國家廣播公司放送了整個週末後，五日宣布停播；立場親川普政府的福斯新聞四日宣布停播該支廣告；美國有線電視新聞網（CNN）則打從一開始就以「種族歧視」為由，拒絕播放這支由川普長子小唐納出資的廣告。

民眾反感 川普嗆不知情

分析指出，川普在本屆期中選舉狂打「移民牌」，大肆宣傳「移民是侵入者和罪犯」，旨在激發共和黨支持者對非法移民的憂慮，鞏固基本盤。川普本人五日被問到該支廣告引發民眾反感一事時，則表示對此不知情，並回嗆︰「我不知道這回事，很多事都令人反感，你的問題也是。」