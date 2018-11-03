巴西川普 擬遷使館至耶路撒冷

2018-11-03

〔編譯周虹汶／綜合報導〕上月底出爐的巴西民主化以來首位民選右翼總統波索納羅，預計明年元旦上任，但有「巴西川普」之稱的他，一日再度追隨他欣賞的美國總統川普腳步，確定巴西駐以色列大使館將正式遷往以國首都暨猶太教、基督教、伊斯蘭教共同聖地耶路撒冷。

川普今年五月十四日帶頭遷館後，僅有南美國家瓜地馬拉與巴拉圭實際跟進，但巴拉圭上月已把使館遷回以國金融及科技創新中心特拉維夫。不過，波索納羅一日透過推特重申，「如我先前於選戰期間所述，我們打算把巴西大使館從特拉維夫遷到耶路撒冷。以色列是個主權國家，我們應該充分尊重這點。」他上任後的頭號出訪國家名單已出爐，排定訪問以色列、美國、智利等「共享世界觀」的國家，也已承諾在聯合國力挺以色列。

以色列總理納坦雅胡一日表示，恭喜「我的朋友」踏出了「歷史性、正確且令人興奮的一步！」預料納坦雅胡將會參加波索納羅的就職典禮。

巴西與以色列的外交關係久遠，巴西境內有不少二十世紀中葉由歐洲出逃的猶太人，但近年兩國關係因以色列強硬鎮壓加薩走廊的巴勒斯坦人而生變，二○一四年，巴西曾召回大使，譴責以色列的鎮壓不符合比例原則。

勝選感言矢言「改變巴西命運」的波索納羅，也迫不及待對國內事務施展鐵腕，除了重申不認同現今槍枝管制法令，重用主張極度自由經濟市場的經濟學者，內閣更見多名政治素人，讓巴西股市從他當選一路漲三．九％到一日歷史新高。他一日提名因鐵血審理巴西政商高層貪腐「洗車行動」備受百姓讚譽的聯邦法官莫羅（Sérgio Moro）出任司法與公安部長，顯示新政府將致力於打擊貪腐。