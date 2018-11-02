良心拒服兵役 南韓最高法院准了

2018-11-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓最高法院「大法院」法官全員合議庭一日以九人贊成、四人反對，裁決由於宗教因素而拒服義務役的役男，不應該遭受刑罰。此一里程碑性質的裁決，不僅推翻該院自一九六九年到二○○四年長達三十五年間所做的裁決，預料也會影響全韓二二七件類似待審案件。

這項裁決起因於一名吳姓男子因不願入伍服役，被控違反兵役法而遭判刑一年半。他以自己是基督教教派「耶和華見證人」信徒為由，不服原判上訴。最高法院合議庭認為，宗教信仰或「良心自由」高於憲法規定的兵役義務，刑罰過度限制良心或對其本質構成威脅，違背對少數寬容的自由民主主義。

不過，持不同意見的四名法官主張，司法宣告拒服兵役無罪，將引發混亂，除可能超出良心自由的範疇，亦違反政教分離原則，應透過國會立法解決。

南韓兵役法規定，「無合法、正當理由」而拒服兵役者，最高將處以三年徒刑。但南韓大法官會議「憲法裁判所」六月即曾做出一項重要判決，以現行兵役法未提供兵役以外的替代選項，認為與憲法不符。在南韓較下級的法院，迄今亦曾做出若干逃避兵役的良心犯「無罪」判決。

南韓國防部今年已宣布，在二○二二年前將縮短義務役的役期，從現行二十一個月改成十八個月。根據南韓「國家人權委員會」五月起的役男民調，三十八．八％認為，只要服役期間住在營區，那麼在產業界當勞工或公衛醫師，都可以被視為服役中。