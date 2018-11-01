宗教褻瀆案改判 巴基斯坦女死囚無罪

2018-11-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦最高法院十月三十一日就眾所關注的宗教褻瀆案，作出具有指標性意義的裁示，推翻下級法院此前根據褻瀆法判處信奉基督教的女子畢比（Asia Bibi）死刑判決，淪為死囚近八年的畢比，得以無罪開釋。大批保守強硬派穆斯林對此大為不滿，全國各大城市都出現抗議行動，甚至還有人遷怒最高法院，要求處死釋放畢比的大法官。

二○○九年，農場女工畢比奉命為眾人取水，但兩名穆斯林女同事以畢比並非穆斯林、不應碰觸水缽為由加以阻止，稍後甚至向當地一名伊斯蘭教士舉報畢比褻瀆先知穆罕默德。儘管畢比否認，證人的證詞也彼此矛盾，畢比仍遭定罪，依巴國褻瀆法判處死刑。本案備受國際關注，前天主教教宗本篤十六世曾呼籲釋放畢比。巴國褻瀆法訂於英國殖民時代，如今被批評已淪為私人口角或攻擊少數族群的工具。

由三名大法官組成的合議庭雖支持褻瀆法，但仍裁定畢比無罪，理由是檢方未能證明畢比違反該法。大法官還引用英國文豪莎士比亞名作「李爾王」的名句，稱畢比是「並未犯下多大罪過卻蒙受更大冤屈之人」。畢比家人與律師團對此判決感到欣慰，畢比本人更難以置信，頻頻詢問何時能重獲自由。根據法院說法，畢比應可立即獲釋，卻未提及如何保護畢比的安全。

對此結果大為不滿的強硬派穆斯林，則憤而走上街頭，從首都伊斯蘭城、港城喀拉蚩、鄰近阿富汗的白夏瓦，到東部大城木爾坦，都有抗議者上街示威，甚至癱瘓交通，當局也因而加強全國各地基督教會的安全。伊斯蘭強硬派政黨「巴基斯坦先知追隨者運動」領導人賈里德，甚至要求將裁定畢比無罪的三名大法官處死，還呼籲罷黜今年八月才上台的新總理伊姆蘭汗政府。

根據聯合國國際宗教自由委員會的報告，巴國現有近四十人因宗教褻瀆案遭終身監禁或等候處死。在極保守的穆斯林國家巴基斯坦，瀆神指控向來具有煽動性，往往引發集體暴力與私刑，並淪為強硬派伊斯蘭主義者號召群眾的工具。

  • 在巴基斯坦最高法院裁定因褻瀆伊斯蘭先知而判處死刑的女基督徒畢比無罪開釋後，伊斯蘭強硬派政黨支持者憤而走上海得拉巴街頭，要求吊死畢比。（歐新社）

    在巴基斯坦最高法院裁定因褻瀆伊斯蘭先知而判處死刑的女基督徒畢比無罪開釋後，伊斯蘭強硬派政黨支持者憤而走上海得拉巴街頭，要求吊死畢比。（歐新社）