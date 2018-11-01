宗教褻瀆案改判 巴基斯坦女死囚無罪

2018-11-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕巴基斯坦最高法院十月三十一日就眾所關注的宗教褻瀆案，作出具有指標性意義的裁示，推翻下級法院此前根據褻瀆法判處信奉基督教的女子畢比（Asia Bibi）死刑判決，淪為死囚近八年的畢比，得以無罪開釋。大批保守強硬派穆斯林對此大為不滿，全國各大城市都出現抗議行動，甚至還有人遷怒最高法院，要求處死釋放畢比的大法官。

二○○九年，農場女工畢比奉命為眾人取水，但兩名穆斯林女同事以畢比並非穆斯林、不應碰觸水缽為由加以阻止，稍後甚至向當地一名伊斯蘭教士舉報畢比褻瀆先知穆罕默德。儘管畢比否認，證人的證詞也彼此矛盾，畢比仍遭定罪，依巴國褻瀆法判處死刑。本案備受國際關注，前天主教教宗本篤十六世曾呼籲釋放畢比。巴國褻瀆法訂於英國殖民時代，如今被批評已淪為私人口角或攻擊少數族群的工具。

由三名大法官組成的合議庭雖支持褻瀆法，但仍裁定畢比無罪，理由是檢方未能證明畢比違反該法。大法官還引用英國文豪莎士比亞名作「李爾王」的名句，稱畢比是「並未犯下多大罪過卻蒙受更大冤屈之人」。畢比家人與律師團對此判決感到欣慰，畢比本人更難以置信，頻頻詢問何時能重獲自由。根據法院說法，畢比應可立即獲釋，卻未提及如何保護畢比的安全。

對此結果大為不滿的強硬派穆斯林，則憤而走上街頭，從首都伊斯蘭城、港城喀拉蚩、鄰近阿富汗的白夏瓦，到東部大城木爾坦，都有抗議者上街示威，甚至癱瘓交通，當局也因而加強全國各地基督教會的安全。伊斯蘭強硬派政黨「巴基斯坦先知追隨者運動」領導人賈里德，甚至要求將裁定畢比無罪的三名大法官處死，還呼籲罷黜今年八月才上台的新總理伊姆蘭汗政府。

根據聯合國國際宗教自由委員會的報告，巴國現有近四十人因宗教褻瀆案遭終身監禁或等候處死。在極保守的穆斯林國家巴基斯坦，瀆神指控向來具有煽動性，往往引發集體暴力與私刑，並淪為強硬派伊斯蘭主義者號召群眾的工具。