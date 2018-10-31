中國走回頭路 解禁犀牛角虎骨交易

2018-10-31

〔編譯周虹汶／綜合報導〕中國二十九日發布「國務院關於嚴格管制犀牛和虎及其製品經營利用活動的通知」，廢止一九九三年相關規定，鬆綁「部分特殊情況」下出售、購買、利用、進出口犀牛和虎及其製品之禁令。國際野生動物保護團體批評中國走回頭路，直言新令提供黑市操作空間，不僅重新危及虎隻與犀牛生存，也讓中國近二十五年來保育成果與極力營造的正面形象功虧一簣。

犀牛為體型僅次於大象的大型陸地動物，角脫落仍能再生，但只剩白犀牛未瀕臨絕種；另四種犀牛面臨亞洲、非洲棲地破壞，歐美狩獵觀光者威脅，以及東亞買家對犀牛角粉效用的想像覬覦，中國野生已不復見。至於老虎，是現存體型最大的貓科動物之一，為亞洲特有，許多中國人認為牠身體各部位皆有藥用特性，如今三種已滅絕、另六種瀕危或極危；英國非政府組織「環境調查局」（EIA）曾指出，中國政府默許國內飼養場養虎再取骨賣去當藥材。

中國國務院二十九日新增可出售、購買、利用、進出口犀牛和虎及其製品的「部分特殊情況」，包括科學與醫學研究目的，以及保護宣傳、大眾教育、文化交流等用途；基於臨床救治危急重症、疑難雜症等需要，也可在中國國家中醫藥管理局認可之醫院及醫師協助下，取得人工繁育而來的犀牛磨角粉和自然死亡虎骨。雖自稱「加強對犀牛和虎的保護，有力打擊犀牛和虎及其製品非法貿易，嚴格管制犀牛和虎及其製品經營和利用等活動」，其實反其道而行：二十五年前「國務院關於禁止犀牛角和虎骨貿易的通知」，曾明文「禁止犀牛角和虎骨的一切貿易活動」，還規定「不得再用犀牛角和虎骨製藥」，並訂藥品開發研究須受中國衛生部和林業部合力監督，當時合乎一九七五年生效的全球最具規模保育條例「瀕危野生動植物物種國際貿易公約」規定。

中國官方主要通訊社新華社二十九日表示，「阻斷非法交易渠道」為中國政府此次變法用意之一。但全球最大環境保護組織「世界自然基金會」（WWF）聲明指出，中國此舉為執法者與消費者增添了合法與否的模糊空間，恐重振黑市對虎與犀牛製品的需求，不僅是全世界保護野生動物的「巨大挫折」，更將導致「全球性的毀滅性後果」。EIA也憤怒批評今年才全面禁止象牙交易的中國「一舉自毀名聲」，「無恥的退步行動，嚴重破壞了國際對虎和犀牛保護的努力。」

《偷獵：揭露販賣野生動物的黑暗世界》作者紐爾（Rachel Nuwer）則指出，瀕危物種製品交易合法化，隱含動物非法被殺的事實。她和「國際人道協會」（HSI）皆認為，中國二十九日的公告，等同對有心人發布針對世界僅存不到三萬隻犀牛與三八九○隻野生老虎的「死刑執行令」。