前加泰自治區領袖組黨 推動流亡政府

2018-10-29

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕目前流亡比利時的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特，二十七日特別選在加泰自治區議會宣布獨立建國的一週年紀念日，在多名獨派領袖遭關押的監獄所在地附近小鎮曼雷沙（Manresa），舉辦新政黨「國家訴求」（Crida Nacional）的成立大會，並表示未來幾天內將宣布成立類似流亡政府的組織「共和國議會」（Council of the Republic），持續推動加泰自治區脫離西班牙、獨立建國。

透過巨型螢幕轉播，普伊格蒙特表示：「一年前，我們決定繼續奮鬥，無論條件及情況如何，我們都會繼續致力於建設更好的國家，一個共和國，…我們不是在談論夢想，我們談的是現實，我們談的是加泰隆尼亞共和國。」普伊格蒙特呼籲獨派陣營應該「團結向前邁進」，但他的盟友中有人苦蹲監獄，也有人傾向採取更溫和務實的政治途徑，許多獨派人士拒絕加入「國家訴求」黨。

普伊格蒙特去年成功主導加泰自治區藉公投「脫西」，但加泰議會去年十月片面宣布獨立失敗，遭馬德里中央政府接管，普伊格蒙特等人也因叛亂、煽動叛亂等罪名遭西班牙當局通緝，被迫流亡海外；只要他們返抵西國，就可能立刻被逮捕，面臨叛亂罪最高三十年、煽動叛亂罪最高十五年刑期。

加泰「脫西」事件去年引爆西班牙近四十年來最嚴重的政治危機。去年十月至今年七月，已有約三千七百家企業將總部從加泰遷往西國其他地區。與此同時，由於政治危機並未危及加泰自治區兩大經濟引擎（觀光和出口），加泰自治區的經濟迄今仍維持穩健成長。