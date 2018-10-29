安倍首次別墅外交 禮遇莫迪

2018-10-29

〔編譯茅毅／綜合報導〕甫結束中國訪問行程的日本首相安倍晉三，二十八日在位於山梨縣鳴澤村的私人別墅，接待二十七日來訪的印度總理莫迪。這是安倍首度以首相身分在私人別墅接待外國領導人，被日本媒體稱為安倍的「別墅外交」，企圖藉此凸顯兩人與兩國關係的密切。正式的「安莫會」預定二十九日在東京首相官邸舉行。日本媒體認為，安倍政府雖然積極改善日、中關係，但並未解除對中國擴張軍力及海權的戒心，將透過和美國、澳洲、印度攜手合作，鞏固日本的外交基礎。

安倍二十八日在山梨縣一家可眺望富士山和海拔近一千公尺「山中湖」的飯店，與莫迪共進午餐。兩人同意今後在北韓無核化問題上合作，安倍也就二十五至二十七日的訪中行程向莫迪簡報。下午，兩人訪視該縣一家產業用機器人製造廠後，即驅車前往安倍別墅。

強化安保、經濟合作

安倍二○一七年訪問印度時，莫迪曾在其故鄉古吉拉特邦（Gujarat）接待他，故此次日方曾考慮在安倍老家山口縣接待莫迪，以做為回禮，最後安倍在幾個候選地點裡挑了位於富士山北麓的別墅。自二○○五年以來，日、印領導人幾乎每年都會互訪，外交部人士透露，印方將安倍此舉視為信賴莫迪與印度的表現。

安倍和莫迪將藉此會談強化日、印兩國在安保、國防及經濟上的合作關係。安倍將印度視為「自由開放的印度─太平洋戰略」的重要夥伴，在牽制中國擴張海權的前提下，推動日、印在區域內的安保合作。印度方面，儘管莫迪持續推動改善印、中關係，但也對中國滲透南亞地區的圖謀與北京加強對印度周邊國家影響力保持戒心，例如中國從海洋上包圍印度的「珍珠鏈」（String of Pearls）戰略，以及斯里蘭卡總統席瑞塞納二十六日任命親中的前總統拉賈帕克薩出任總理，斯國當局恐走向親中路線等，在在使強化日、印關係不可或缺。