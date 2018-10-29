Gab.com 種族主義、仇恨言論溫床

2018-10-29

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國匹茲堡猶太會堂血案凶嫌鮑爾斯，行凶前曾在Gab.com網站發佈反猶貼文，讓這個標榜不進行言論審查的類「推特」網站受到注目。綜合媒體報導，該網站其實是白人民族主義者及極右派「另類右派」（alt-right）的仇恨言論溫床，包括蘋果、Google及PayPal等科技巨擘，都已封殺其手機應用程式或拒絕提供服務。

Gab.com二○一六年在美國費城創立，用戶約四十八萬人，其貼文稱為gabs，一則最多三百字。該網站自詡為「言論自由版」推特，聲稱擁護言論自由、個人自由及網路訊息自由傳遞。創始人托爾巴（Andrew Torba）表示，臉書及推特等社群媒體立場左傾，但該網站讓用戶暢所欲言。

Gab.com被視為種族主義及仇恨言論的「同溫層」，包括白人至上主義者史賓塞（Richard Spencer）、右翼煽動家伊安諾波洛斯（Milo Yiannopoulos）、新納粹網站「每日風暴者」創始人安格林（Andrew Anglin）、極右派陰謀論者瓊斯（Alex Jones）、爭議YouTube網紅班傑明都是用戶。

蘋果App Store一六年封鎖Gab.com手機應用程式，理由是其色情內容及仇恨言論。Google Play商店一七年也移除該網站手機應用程式，原因也是仇恨言論。Gab.com憤而向法院提告，但最後撤回告訴。

在匹茲堡槍擊案後，網路支付巨擘PayPal二十七日宣布禁止Gab.com使用其匯款服務。Gab.com回應，已將鮑爾斯停權，並將其發言內容及資料備份，與聯邦調查局（ＦＢＩ）主動聯繫，並強調該網站不支持及譴責所有恐怖主義及暴力行為。