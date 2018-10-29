猶太會堂槍擊11死 美最慘反猶暴行

2018-10-29

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國賓州匹茲堡二十七日發生美國史上死傷最慘重的反猶太攻擊事件！一名反猶槍手衝入當地一座猶太會堂大開殺戒，造成十一人喪生、六人受傷的慘劇，傷者包括四名警員。值此距離美國期中選舉投票僅剩九天之際，這起血案又讓槍枝管制問題浮上檯面，親猶太又反對管制槍枝的美國總統川普在譴責反猶暴力之餘，仍老調重彈應透過自我武裝而非管制槍械，來解決層出不窮的槍擊案。

檢方指控凶嫌29項罪名

警方表示，四十六歲男子鮑爾斯（Robert Bowers）在當地時間二十七日上午約十時（台灣時間同日晚間十時），帶著一把攻擊步槍與至少三把手槍闖入距離匹茲堡市中心不遠的猶太人社區松鼠丘的「生命樹」（Tree of Life）會堂，對三組正在舉行安息日聚會的教眾開槍。據稱鮑爾斯逞凶時還大喊「所有猶太人都該死」等仇恨言論，並與稍後趕抵現場的警方駁火，最後受傷被捕。聯邦調查局（ＦＢＩ）匹茲堡辦公室主任瓊斯表示，儘管目前還不清楚鮑爾斯的犯案動機，但這些猶太教友之所以遭到殘忍謀殺，顯然是因為信仰。

檢方已將鮑爾斯的犯行定調為仇恨犯罪，並於二十七日控告鮑爾斯二十九項聯邦罪名，包括十一項持槍謀殺與十一項阻撓宗教活動並導致死亡，鮑爾斯被控的這些罪名可判處死刑。當局指出，事案後的現場景況「可怕」，目擊者之一魏斯回憶，他們當時正在進行宗教儀式，突然聽到噪音，從會堂前方大廳傳來數十聲槍響。

據了解，儘管生命樹會堂過去從未遭到威脅，但基於安全考量，會堂前門平日會上鎖，入內必須按鈴，但此門禁在週五晚間到週六晚間的安息日取消，俾便教友入內參與宗教活動，未料卻遭鮑爾斯趁隙逞凶。

美國政壇與宗教領袖紛紛出言譴責，曾被批評未能嚴斥仇恨犯罪的川普，以「邪惡與醜陋」形容這起反猶血案，並重提自我武裝比管制槍械更能有效遏阻槍枝暴力。一如今年二月佛羅里達州校園槍擊案時建議應讓教師配槍，川普說，會堂內若有武裝警衛，即可阻止槍手逞凶，或許最後除槍手外無人因此喪命。此外，川普還認為應加強有關死刑的法律。

川普譴責 照跑選舉行程

川普下令全美聯邦機構降半旗致哀，也打算親赴匹茲堡，但顯然不是立刻去：川普在二十七日案發後照樣跑選舉行程，出席印第安那州的農業會議與伊利諾州的政治集會。

包括以色列總理納坦雅胡、德國總理梅克爾與聯合國秘書長古特瑞斯，都譴責這起反猶攻擊。納坦雅胡說，以色列與美國一起面對此一駭人的反猶暴行。追蹤美國反猶主義的民權團體「反誹謗聯盟」（ＡＤＬ）表示，二十七日的生命樹會堂槍擊案據信是美國史上死傷最慘重的反猶攻擊。美國近年來反猶事件激增，二○一六年到一七年成長率達五十七％。