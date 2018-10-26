美媒批判︰川普都不給好臉色 促成日中拉近距離

2018-10-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本首相安倍晉三二十五日繼二○○六年十月後，再度以首相身分訪中。外媒報導和評析認為，美國總統川普政府對華府的貿易與軍事同盟採取不按牌理出牌的外交政策，並以從事不公平貿易為由把日中當成美國的箭靶，是促使日中擱置歧見重新接近的主因。但香港南華早報警告，安倍遊走在美、中之間，恐怕會引起川普的猜忌。

二○一四年安倍與習近平在北京亞太經合會（APEC）峰會首度以日中領導人身分會晤時，兩人表情僵硬，習更全程板著臉。安倍廿五日抵北京展開訪問時，卻受到比近四年前熱情許多的歡迎。中共黨媒環球時報廿五日社評更呼籲，中國社會應克制對日本復活軍國主義的想像。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，如此轉變主要歸因於川普。在軍事及外交上，美國係日本的緊密盟邦。第一位與總統當選人川普會晤的外國領袖就是安倍。然而，即使日本政府持續討好川普，卻大多一無所獲。前白宮國家安全會議東亞事務資深主任韋德寧（Dennis Wilder）指稱，川普先把日本與歐盟等盟邦都教訓一頓，卻要求它們和美國一起在貿易上對抗中國。

日本上智大學教授中野晃一說，「川安會」等向川普獻殷勤的舉動，並未真的讓日本得到特別待遇。川普對美、日貿易逆差不假辭色，安倍也被排除在今年與北韓的多次談判外。日本也不像澳洲等美國其他盟邦，能豁免對美出口的鋼鐵及鋁製品關稅。

對北京而言，來自川普政府的壓力愈來愈大，愈需在區域內尋求外交及經濟夥伴。華盛頓郵報報導，華府智庫史汀生中心專家孫韻認為，這是很長時間以來，中國領導高層首次尋求與日本建立正面關係。

日學者︰中圖謀離間美日

不過，香港南華早報報導，日本內部對日中和解有雜音，有人質疑，是否值得冒著因此惹惱美國的風險。

一名熟悉日中關係的日本官員說，日方需保持平衡。華府可能會懷疑日本跟中國愈走愈近。日本「政策研究大學院大學」教授道下德成質疑，這可能只是北京的權宜之計，旨在轉移美、中緊張情勢，並離間美日兩國。