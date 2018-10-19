高中女拿爺爺骨灰做餅乾「像吃進沙子」

2018-10-19

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國洛杉磯時報報導，加州一名女高中生據稱在烘焙餅乾時，把已故爺爺的「骨灰」摻進食物裡，並將餅乾帶到學校與同儕「分享」，部分同學吞下肚前並不知情，事後嚇得膽顫心驚。警方聞訊後展開調查，但仍在思索應以何種罪名究辦。

加州戴維斯市警員多洛修夫指出，十月四日，加州公立「達文西特許學院高中」一名女學生，帶著摻有爺爺骨灰的餅乾到校，分給至少九名同學食用，不知情的同學事後驚惶失措。更誇張的是，部分同學事先知情，但仍將餅乾吞下。

男同學諾克斯告訴「舊金山新聞網（KCRA）」，他在上課途中遇到該名女同學，當時她拿出餅乾請他，聲稱內含「特殊成分」。他以為內含毒品，問她是否為「大麻餅乾」，此時她答稱是爺爺的骨灰，而且還笑起來，令他毛骨悚然。

「我起初不相信，直到她拿出骨灰甕。」諾克斯回憶，這些餅乾嘗起來很平常，就像兒時吃進沙子，在牙齒間嘎吱作響，內含「灰色小斑點」。女同學曾要求他在課堂上換座位，稱若他願意就送他骨灰。

多家媒體報導，加州警方正在調查此事，但未逮捕該名女學生，警方正在決定此案適用何項刑法條文。加州刑法對於不當處理人類遺骸有相關規定，但公共妨害罪可能更適用。

對此，「達文西特許學院高中」校長米爾薩普致信家長強調，他對媒體曝光此事感到遺憾，所幸沒有學生有健康風險。他肯定涉事學生懊悔。如今這是家庭問題，希望尊重當事人家庭隱私。