兩韓邊界設禁航區 傳美暴怒反對

2018-10-19

〔編譯茅毅／綜合報導〕南韓與北韓為了儘快推動降低雙方軍事緊張和重建經濟關係的計畫，欲在兩韓目前仍重兵部署的邊界設立禁航區（NFZ）。但路透十八日引述兩名消息人士獨家報導，指美國因北韓無核化迄今仍無實質進展，且設立NFZ將妨礙戰備，影響美韓兩軍進行「密接空中支援（CAS）」，已表示反對。

南韓總統文在寅九月與北韓領導人金正恩舉行第三次「文金會」，兩韓國防部長並簽署「九（月）一九（日）軍事協議」。該NFZ計畫乃該協議一環，即為了中止南、北韓之間「所有敵對行為」，在兩韓「軍事分界線（MDL）」一帶劃設NFZ。

該NFZ預定十一月一日生效，MDL以東往北、南各延伸四十公里，MDL以西往北、南則各延伸廿公里，禁止固定翼飛機飛行，對直升機、無人機和氣球亦有不同限制，醫療、救災與農業用途之類的商業和非軍事活動則不受限。該軍事協議還禁止在NFZ實施包括定翼機及空對地飛彈在內的實彈演訓。美韓兩軍此前都會定期舉行這類演訓，直到雙方於六月暫停聯合軍演。

消息人士透露，在公開場合，華府及首爾均強調，雙方在處理北韓問題上同調。唯在檯面下，有愈來愈多跡象顯示美、韓之間出現分歧。南韓外交部長康京和十日在該國國會，罕見透露美韓間出現歧見。當時她被問到，此前有關美國國務卿龐皮歐曾在電話裡抱怨該軍事協議的報導是否屬實時，承認確有此事。唯康強調，龐並未大怒「爆粗口」。美國國務院則不予置評。

兩韓與監管兩韓非軍事區（DMZ）事務的聯合國軍司令部於十六日首度舉行三方會談，但南韓在野「自由韓國黨」國會議員爆料，三方連敵對行為的定義都未能達成協議，且「九一九軍事協議」將使空中掩護和美韓在朝鮮半島的演習窒礙難行，也有損美韓同盟的空中偵察能力。