中美洲移民車隊前進美國 川普揚言斷金援

2018-10-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕拉丁美洲約兩千名移民組成的車隊，已跨越宏都拉斯進入瓜地馬拉，正朝墨西哥及美國邊境邁進。對此，美國總統川普十六日再度推文，重申其打擊非法移民的強硬立場，並威脅宏國、瓜國及薩爾瓦多等中美洲三國，若不設法阻止移民車隊，美方將切斷金援。

川普先是推文警告，美國已告知宏國總統耶南德茲，若朝美國前進的移民車隊未受阻止或未被帶回宏國，美國將立即停止金援。隨後，川普再發推文威脅，若瓜國及薩國未比照辦理，允許該國公民或其他人越界非法入美，美方也將中止金援。非法入美移民將被逮捕及拘留，然後遣返回國。

自二○一四年起，美國承諾給予中美洲三國二十六億美元（約八百億台幣）金援。美國一六年提供宏國一．二七億美元援助，一九年預定在安全、民主建設、人權及社經發展計畫上撥款，提供宏國六千五百七十萬美元金援。對此，宏國外交部已呼籲其公民不要加入移民車隊，同時指控有不明「政治部門」組織移民隊伍，編造有墨西哥跨境簽證及在美尋求庇護機會的「虛假承諾」，促請移民勿受利用。耶南德茲十六日宣稱，部分移民已準備回家，宏國政府正提供支持，但他未言明多少移民已經折返。

然而，路透指出，川普的強烈言論可能使宏國更靠向中國。宏國是中美洲少數仍與台灣維持邦交的國家。耶南德茲九月間指出，美國切斷對中美洲的援助，只會阻礙宏國遏止非法移民的能力。北京在中美洲增長的影響力，令當地左右為難，但也給予他們選擇的「機會」。

今年八月，薩爾瓦多宣布與台灣斷交之際，白宮曾發表聲明指責北京介入西半球事務，同時召回駐薩國、巴拿馬及多明尼加等國大使。然而，華府的後續行動草草收場，據信是擔心薩國未來不願阻止非法移民入美。

移民車隊目前已抵達瓜國東部城市艾斯基普拉斯（Esquipulas）。移民活動發起人、前宏國議員佛恩特斯（Bartolo Fuentes）已在瓜國邊境遭警方拘留。墨西哥移民局警告，只有符合條件的移民才能進入墨國。