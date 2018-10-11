中國打壓新疆 決戰泛清真化

2018-10-11

〔編譯陳正健／綜合報導〕中國政府對外聲稱尊重宗教自由，卻持續壓迫新疆維吾爾族的伊斯蘭信仰。新疆首府烏魯木齊人民檢察院近日召開決戰「泛清真化」大會，要求官員與幹部宣誓不信仰任何宗教，檢察機關不再提供清真飲食，並要求他們在公共場所講「普通話」。與此同時，新疆當局九日也公佈新增法令，對維族「再教育營」提供法源依據。

中國媒體報導，烏魯木齊市人民檢察院黨組書記劉明主持大會時強調，官員幹部必須「帶頭解放思想，打破慣性思維束縛，決戰泛清真化」。

檢察機關不再提供清真飲食

他帶頭宣誓：「我是一名忠誠的中國共產黨黨員，我的信仰是馬列主義，我不信仰任何宗教，我必須旗幟鮮明與泛清真化決戰到底，堅定堅決、至死不渝！」

劉明還要求官員在網路發表宣誓文章，要求他們在公共場合不講維吾爾語，只講普通話。維族傳統上食用「清真食品」，但大會宣布烏魯木齊市院將進行食堂改革，就餐形式為自助餐，「讓廣大幹警能經常品嘗到各地各民族美食」。

泛清真化意指商人在食品、藥物、化妝品及服裝打上清真標籤，將清真概念延伸到非食品、家庭及社會生活領域。反對者認為，泛清真化阻礙民族間和諧往來，激發伊斯蘭極端主義。中共黨媒「環球時報」十日批評，泛清真化將助長對宗教的仇恨，使伊斯蘭極端主義滲入世俗生活。

為此，中國政府去年四月起實施《新疆維吾爾自治區去極端化條例》（簡稱《條例》），列出十五項極端化言論和行為，對穆斯林蓄鬍、穿戴蒙面罩袍等習俗進行約束。

新法令對維族「再教育營」提供法源依據

今年，中國政府大規模逮捕新疆穆斯林，將其關押在「再教育營」，招致國際社會譴責，但新疆當局九日再公佈《條例》的兩項新增條文，其中之一容許政府設立「教育轉化機構」，為「再教育營」提供法據，等於承認「再教育營」的存在，且准許將「極端份子」關進去改造。

新疆法令早有「預防、遏制和消除極端化」的內容，但將「再教育營」寫入條文則是首例。