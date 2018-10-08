華郵沙裔記者 在沙國駐土耳其領館遇害

2018-10-08

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）和法新社等多家媒體六日引述匿名消息來源報導，土耳其政府初步認定，華盛頓郵報特約記者、沙烏地阿拉伯公民哈紹吉（Jamal Khashoggi）已在沙國駐伊斯坦堡領事館慘遭預謀殺害，「警方認為哈紹吉遭到一支被指派在當天往返伊斯坦堡的團隊謀殺」。土國警方六日表示，哈紹吉二日徒步進入領事館後就沒再走出該棟建築，且哈紹吉與二日分乘兩架班機抵達伊斯坦堡的十五名沙國人員進入領事館的時間重疊，但土國警方並未提供具體資料佐證。

沙國當局數度嚴正否認土國的指控，六日再次發表聲明譴責相關指控「毫無根據」，並指派代表團前往伊斯坦堡協助調查哈紹吉失蹤事件。沙國王儲穆罕默德三日接受彭博社訪問時表示，哈紹吉早已離開沙國駐伊斯坦堡領事館，揚言「我們隨時歡迎土耳其政府來搜查我們的領事館，我們會讓他們進去任何他們想進去的地方，做任何他們想做的事情…我們沒有什麼好隱瞞的」。沙國駐伊斯坦堡領事館六日也特別允許路透記者入內搜尋哈紹吉的蹤跡，「我們想證明哈紹吉不在領事館或沙國境內，我們也正在努力尋找他」。

哈紹吉即將迎娶土國籍未婚妻成吉茲（Hatice Cengiz），他在九月二十八日首次前往沙國駐伊斯坦堡領事館辦理自己與前妻的離婚證明文件，十月二日下午再度前往領事館取件，出發前還告訴成吉茲，若自己未能順利返家，必須通報安卡拉政府一名高層顧問。哈紹吉十三日將滿六十歲，他經常撰文批評穆罕默德的部分政策，還指責沙國干預葉門內戰。哈紹吉此前擔心被沙國當局逮捕，去年九月選擇流亡海外。華郵為了聲援生死未卜的哈紹吉，五日特別將理應刊登哈紹吉專欄的版面一角留白。

土國外交部三日已就哈紹吉失蹤事件，正式傳喚沙國大使說明。美國國務院也正「密切關注」此事。BBC分析，沙國和土國此前已在卡達、伊朗等諸多議題上意見不合，導致兩國關係緊張，安卡拉對利雅德此番重磅指控，恐造成潛在的外交危機。保護記者委員會（CPJ）、無國界記者（RSF）等國際組織則分別呼籲有關單位「完整且可信的說明」哈紹吉的行蹤，避免「對新聞自由構成令人震驚、十足惡劣且絕對令人無法接受的攻擊」。