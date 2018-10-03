兒童受虐創傷 會在細胞留下印記

2018-10-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕兒童受虐事件屢見不鮮，未被通報的案例更是難以估計，不僅受害者留下陰影，加害者也得以逃脫制裁。美國哈佛大學及加拿大英屬哥倫比亞大學的研究團隊二日指出，受虐者所受創傷會在細胞留下烙印，這將有助於調查人們是否曾受虐，亦可進一步探討，留在細胞上的創傷痕跡，是否會遺傳給下一代。研究成果已發表於英國《轉譯精神病學》（Translational Psychiatry）期刊。

研究團隊檢視三十四名成年男子的精子細胞後，發現其中曾經歷各種情緒、身體或性虐待的二十二名男子，在ＤＮＡ（去氧核醣核酸）的十二個區域會永遠烙下印記，即ＤＮＡ發生甲基化作用（methylation）而留下「分子疤痕」。英屬哥倫比亞大學醫學遺傳系博士候選人格拉迪希（Nicole Gladish）解釋，若把基因想像成燈泡，ＤＮＡ甲基化就如同控制光線強弱的開關，進而調節和改變細胞運作。

研究人員進一步指出，比較有無受虐者的ＤＮＡ樣本後，發現受虐者ＤＮＡ弱化程度，在某些區域的差異僅十％，但有些區域高達二十九％。再者，由於ＤＮＡ甲基化的程度隨時間改變，科學家可藉由觀察其中變化，判斷出受虐可能性，以及受虐的年紀。因此，ＤＮＡ甲基化所造成的遺傳表現變化，有朝一日可做為相關單位衡量或控訴虐待案件的證據。

研究報告主筆、哈佛大學學者羅伯茲（Andrea Roberts）指出，ＤＮＡ甲基化亦影響精子細胞，實驗中的受虐者精子濃度明顯較低，這代表創傷有可能遺傳給下一代。心理學家長久以來認為，兒童時期的受虐創傷會跟著人們一輩子，這項研究正好揭示這個假設並非毫無根據，並對童年受虐如何影響長期身心健康的後續研究，開啟重要一步。