英媒揭密：俄暗助維基創始人離英 胎死腹中

2018-09-23

〔編譯周虹汶／綜合報導〕爆料網站「維基解密」創辦人阿山吉，因涉嫌在瑞典性侵女子，遭瑞典警方與國際刑警通緝，一二年至今一直藏匿於厄瓜多駐英國倫敦大使館。英國衛報與路透廿一日披露，俄國與厄瓜多去年曾進行營救阿山吉計畫，包括讓他以厄國外交官身分正大光明離開英國，以及趁耶誕夜藏身外交官車輛出逃。無奈英國逮人態度強硬，秘密出逃風險又太大，相關計畫才紛紛宣告放棄。

英拒承認外交官身分

現年四十七歲的阿山吉生於澳洲，厄國去年底已賦予他厄瓜多公民身分，也授予他外交人員身分。路透廿一日引用厄國外交部信件指出，厄國當時其實已和俄國談妥，打算把阿山吉派到俄國；英國卻拒絕依照國際慣例給予阿山吉外交豁免權，計畫因此告吹。

路透指出，厄國去年十二月十九日「特別任命」阿山吉，以便他能在厄國駐俄國大使館履行職責，並以前往厄國為最後依歸。所謂「特別任命」，乃厄國總統權利，通常為提供給政治盟友的外交酬庸，被任命者不須為職業外交官。但英國外交部去年十二月廿一日明確表示，不接受阿山吉的外交官身分，也不考慮他依維也納公約享有任何形式特權或豁免。厄國外交部得知英國心意後，立刻放棄原決定。

放棄耶誕夜乘車逃脫計畫

此外，衛報廿一日也加碼報導，俄國外交官去年底曾赴英國與厄方敲定阿山吉耶誕夜乘車逃脫計畫，厄瓜多情報局長還曾在十二月十五日親赴倫敦監督行動。不料這項計畫最後因規劃不夠完善，全案「太冒險」以致胎死腹中。上述各方對於相關問題皆不予置評。

厄國總統莫雷諾始終強調，厄國提供的政治庇護雖非永久之計，但中止庇護恐危及阿山吉人權，只能且戰且走。