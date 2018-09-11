瑞典大選 極右派得票大增

2018-09-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕北歐國家瑞典九日舉行國會大選，十日幾乎已完成全部計票作業，現任總理洛夫文（Stefan Löfven）領導的中間偏左社會民主黨，以二十八．四％得票率守住第一大黨寶座。但在總數三四九席中，以該黨為首的聯盟僅獲一四四席，在野四黨組成的中間偏右「聯盟（Alliance）」則拿下一四三席，左、右翼陣營均未取得過半的一七五席。極右派、反移民的瑞典民主黨（ＳＤ）斬獲六十二席，儘管得票率不如預期，卻仍比二○一四年上屆大選大幅成長，從十二．九％增至十七．六％。接下來，瑞典可能面臨數週、甚至數月的政治僵局。

社民黨與綠黨、左派黨（Left Party）組成的中間偏左「紅綠」（red-green）執政聯盟共囊括四十．六％選票，溫和黨、中央黨、自由黨和基督教民主黨的中間偏右「聯盟」在野陣營則取得四十．三％。投票率達八十四．四％。社民黨得票率低於一四年的三十一％，寫下該黨自一九二一年以來新低紀錄。得票率十九．八％的溫和黨則為第二大黨。

選前部分民調估計，ＳＤ得票率可達廿％，該黨黨魁奧克松（Jimmie Akesson）更樂觀預估可衝到廿五％到卅％。儘管開票結果未達預期，但ＳＤ仍保有第三大黨地位。

新政府的組成恐需幾週或幾個月時間。溫和黨黨魁克里斯特松呼籲洛夫文下台，但洛夫文聲稱打算續任，並向支持者強調，選舉結果出現一個「各黨都必須處理的情勢」，但「一個根源於納粹主義的政黨，不會提出任何負責任的事物，唯有仇恨」，暗批ＳＤ。執政及在野聯盟均已表明，拒絕邀請ＳＤ作為未來執政夥伴。

反移民聲浪漸高

二○一○年大選時，一九八○年代由新法西斯主義份子組成的ＳＤ斬獲五．七％選票，首次進軍國會。人口僅約一千萬的瑞典，素以對移民和難民比其他國家開放寬容馳名，一五年收容的難民達十六．三萬人，不僅創下新高，也使瑞典成為歐洲人均接納難民人數最高的國家，不僅導致選民兩極分化，也讓長久以來的政治共識出現裂痕，對於建立在全面福利和社會包容承諾之上的「瑞典模式」信心動搖。

就在投票日前夕的八日，奧克松就曾批評洛夫文政府將新移民的需求「放中間」，卻將瑞典公民放兩旁。

瑞典多年來自視為「人道超級強權」，但極右派近年來在歐洲各地崛起，瑞典民主黨支持率上升，讓這個歐洲數一數二的自由主義國家向右轉，令人擔心將進一步助長反移民情緒。