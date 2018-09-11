瑞典大選 極右派得票大增

2018-09-11

〔編譯茅毅／綜合報導〕北歐國家瑞典九日舉行國會大選，十日幾乎已完成全部計票作業，現任總理洛夫文（Stefan Löfven）領導的中間偏左社會民主黨，以二十八．四％得票率守住第一大黨寶座。但在總數三四九席中，以該黨為首的聯盟僅獲一四四席，在野四黨組成的中間偏右「聯盟（Alliance）」則拿下一四三席，左、右翼陣營均未取得過半的一七五席。極右派、反移民的瑞典民主黨（ＳＤ）斬獲六十二席，儘管得票率不如預期，卻仍比二○一四年上屆大選大幅成長，從十二．九％增至十七．六％。接下來，瑞典可能面臨數週、甚至數月的政治僵局。

社民黨與綠黨、左派黨（Left Party）組成的中間偏左「紅綠」（red-green）執政聯盟共囊括四十．六％選票，溫和黨、中央黨、自由黨和基督教民主黨的中間偏右「聯盟」在野陣營則取得四十．三％。投票率達八十四．四％。社民黨得票率低於一四年的三十一％，寫下該黨自一九二一年以來新低紀錄。得票率十九．八％的溫和黨則為第二大黨。

選前部分民調估計，ＳＤ得票率可達廿％，該黨黨魁奧克松（Jimmie Akesson）更樂觀預估可衝到廿五％到卅％。儘管開票結果未達預期，但ＳＤ仍保有第三大黨地位。

新政府的組成恐需幾週或幾個月時間。溫和黨黨魁克里斯特松呼籲洛夫文下台，但洛夫文聲稱打算續任，並向支持者強調，選舉結果出現一個「各黨都必須處理的情勢」，但「一個根源於納粹主義的政黨，不會提出任何負責任的事物，唯有仇恨」，暗批ＳＤ。執政及在野聯盟均已表明，拒絕邀請ＳＤ作為未來執政夥伴。

反移民聲浪漸高

二○一○年大選時，一九八○年代由新法西斯主義份子組成的ＳＤ斬獲五．七％選票，首次進軍國會。人口僅約一千萬的瑞典，素以對移民和難民比其他國家開放寬容馳名，一五年收容的難民達十六．三萬人，不僅創下新高，也使瑞典成為歐洲人均接納難民人數最高的國家，不僅導致選民兩極分化，也讓長久以來的政治共識出現裂痕，對於建立在全面福利和社會包容承諾之上的「瑞典模式」信心動搖。

就在投票日前夕的八日，奧克松就曾批評洛夫文政府將新移民的需求「放中間」，卻將瑞典公民放兩旁。

瑞典多年來自視為「人道超級強權」，但極右派近年來在歐洲各地崛起，瑞典民主黨支持率上升，讓這個歐洲數一數二的自由主義國家向右轉，令人擔心將進一步助長反移民情緒。

  • 瑞典九日舉行國會大選投開票，反移民極右派政黨「瑞典民主黨」得票率雖不如預期，但仍有顯著成長。圖為該黨黨魁奧克松當晚在斯德哥爾摩黨部向媒體與支持者發表演說。（彭博社）

    瑞典九日舉行國會大選投開票，反移民極右派政黨「瑞典民主黨」得票率雖不如預期，但仍有顯著成長。圖為該黨黨魁奧克松當晚在斯德哥爾摩黨部向媒體與支持者發表演說。（彭博社）

相關關鍵字： 極右派 民主黨 瑞典大選