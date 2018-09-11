中國修教科書 刪除毛澤東文革「錯誤」

2018-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國前領導人毛澤東九日逝世四十二週年之際，新出版的八年級（中學二年級）歷史教科書下冊，講述始於一九六○年代中期的「文化大革命」段落，竟刪去始作俑者毛澤東有「錯誤」一詞，引發社會譁然反彈，中國國家主席習近平的「尊毛」姿態也引發議論。

「美國之音」中文網報導，毛澤東發動文革，大肆進行階級鬥爭，造成中國社會、政治動盪十年，死亡人數估計逾一七○萬人。這段歷史原先被中共當局定調為「災難」和「浩劫」，但年初修訂教科書時，卻被重新歸入「艱辛探索與建設成就」一章，引發強烈抨擊。新華社隨後被迫出面澄清，指文革乃此章節下的獨立專題，將針對發生背景、過程和危害等予以介紹。

然而，新版八年級歷史教科書下冊中，指毛「錯誤」的詞語卻不見蹤影。原本內容「毛澤東錯誤地認為，黨中央出了修正主義，黨和國家面臨著資本主義復辟的危險。為了防止資本主義復辟，他決定發動『文化大革命』。」已被修改為：「毛澤東認為黨和國家面臨著資本主義復辟的危險。為此，他強調『以階級鬥爭為綱』，想通過發動『文化大革命』來防止資本主義復辟。」

香港「南華早報」報導，出版商「人民教育出版社」聲明，新版課本中講述文革的段落，從九段調整為六段；一名員工透露，總頁數仍維持三頁，但拒絕對改版目的多加說明，僅表示課本尚未分派至學校。一名二十幾歲的受訪者表示，不論是壞是好，都應該面對歷史。還有人戲謔道，在編纂教育下一代的課本前，出版商應先釐清「艱辛探索、建設成就」的定義。

許多民眾和觀察家對此作法感到不安，認為不僅中共多名元老，包括習近平父親習仲勛，都在文革中「滅頂」，習仲勛還曾公開聲稱，毛澤東個人獨裁對黨和國家都是災難，必須加以防範，但習近平不僅掌權前後不吝讚美毛澤東，還動輒引述文革口號，如「黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的」等，令「習近平非習仲勛之子，而是毛澤東孫子」一說，再度不脛而走。