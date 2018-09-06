運動有伴 打網球最能延壽

2018-09-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕許多人有獨自跑步、健身或騎單車的運動習慣，但美國期刊「梅約醫院學報（Mayo Clinic Proceedings）」四日刊登的最新研究顯示，獨自運動雖然也有健康益處，但從事具有社交性的網球、羽球及足球等「團隊運動」更能使人長壽，其中以打網球最能延年益壽。

研究人員依據丹麥「哥本哈根心臟研究」的約八千五百名成年男女資料進行分析。受試者都是白人，沒有中風、糖尿病或心臟病史。他們接受完整的健檢及問卷，回答關於生活型態及運動頻率等問題，並且受到約二十五年的長期追蹤，研究期間約有四千五百人死亡。

研究發現，團隊運動與長壽間有明顯關聯。相較久坐不動的丹麥人，以網球為主要運動的人，預期壽命多出九．七年，接著是羽毛球（六．二年）、足球（四．七年）、騎單車（三．七年）、慢跑（三．二年）、徒手體操（三．一年）及健康俱樂部活動（一．五年）。

研究指出，幾乎沒有運動的受試者死亡率最高，參與團隊運動者的壽命，高於獨自運動者。研究人員控制受試者年齡、教育及社經地位等變因，仍然顯示壽命與運動型態的關聯。

研究共同作者、堪薩斯市的聖路克美國中部心臟研究所的歐基斐醫師（Dr. James O’Keefe）表示，這種觀察性研究不可能找出為什麼某些運動會比其他運動更能延年益壽的原因，畢竟收入等生活型態因素可能也影響壽命。例如若把社經因素納入考慮，亦有可能是經濟、教育程度較高的人，更有閒錢和時間從事網球運動，並非網球本身令人長壽。

但歐基斐強調，他猜測如網球等其他團體運動的運動者更長壽的最主要原因，就是因為這類運動的社交面向，「因為社會支持能夠緩解壓力，所以和其他人打球互動，如比賽時需要一個夥伴或一支隊伍，可能會有獨特的心理和生理效果，放大了運動的好處。」歐基斐指出，除上述研究外，英國醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」近期發表的研究也發現，團隊運動是對精神健康最好的體能活動。