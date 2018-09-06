新書登預購冠軍 川普急批爛書

2018-09-06

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國重量級資深記者伍華德（Bob Woodward）撰書揭露爆炸性白宮軼聞，新書《恐懼：川普入主白宮（Fear：Trump in the White House，暫譯）》四日一舉衝上零售電商鉅子亞馬遜（Amazon）書城預購排行榜冠軍。美國總統川普不滿書中描寫的負面內容，四日和五日連續推文痛批伍華德「誠信超有問題」，直指該書充斥杜撰捏造的故事，背後目標旨在影響十一月的期中選舉，「這又是一本爛書」。

川普四日和五日轉貼白宮幕僚長凱利、國防部長馬提斯等人對伍華德新書內容的澄清聲明，連發推文痛批書中「充斥許多謊言和假消息來源」、「純屬虛構」、「無聊又不真實」，指控伍華德身為「民主黨密探」，選在期中選舉前出版詆毀總統的新書，是為了影響選情、挑起分裂和對立。川普大罵：「編造故事塑造與事實完全相反的人物形象，不必付出代價就能全身而退，難道撰寫文章或書籍的人就沒有罪過。真不知道華府政治人物為什麼不修改誹謗法？」

至於伍華德在書中點名曾向同僚批評川普的凱利和馬提斯，四日則迅速發表聲明，否認相關說法。馬提斯表示，他從未發表蔑視川普的相關言論，認為他會蔑視川普的想法只是「某人富有想像力的產物」，雖然他也喜歡看小說，但引述匿名消息來源的內容並不可信。凱利則說：「我曾稱總統為白痴的相關說法，並非實情…我們之間有著難以置信地坦率且強韌的關係。他一向了解我的立場，他和我都知道這些內容全是鬼扯。」

白宮發言人桑德絲四日也強調：「伍華德的新書內容純屬虛構，多半是心懷怨懟的前員工說詞，故意要讓總統難堪。」她還說：「媒體鮮少報導川普總統打破官僚作風，為美國人民帶來前所未有的成功。這些作風有時或許有違常規，但他總能取得成果。」