中共黨紀新增「習思想」 列出違紀「紅線」

2018-08-28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國國家主席習近平權威疑似遭受挑戰的傳聞不斷之際，中國新華社二十六日公布新版「中國共產黨紀律處分條例」，除新增「習思想」為指導原則，強調黨員必須維護習近平的核心地位外，還明確界定違紀「紅線」，包括信仰宗教者和家風不良者，最重將予以開除黨籍，藉此將「習思想」、「習核心」推升至不容挑戰的黨紀層次。

在美中貿易對抗逐漸升溫下的敏感時刻，中共公布上月底審議通過的新版黨紀處分條例，此為習任內第二度、也是去年底十九大會議後首次進行修改，比前版新增十一條，包括在指導思想中增寫「習近平新時代中國特色社會主義思想」，以及「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位；堅決維護黨中央權威和集中統一領導」等內容。

新黨紀還為八千九百萬黨員劃出八條違規「紅線」，包括：一、干擾巡視巡察工作；二、黨員信仰宗教；三、當保護傘；四、協助民間借貸，獲取大額回報；五、收受服務對象的有價證券和股權，或借用金錢、住房和車輛；六、利用宗族、惡勢力欺壓群眾；七、形式主義、官僚主義，以凸顯個人表現；八；不重視家風，對配偶或子女失管失教。

其中，信仰宗教的黨員將被要求加強思想教育，且若是經「幫助教育」後仍未轉變，將勸其退黨，勸而不退者將被除名；參與利用宗教進行「煽動活動」者，則將被開除黨籍，且五年內不得重新入黨。至於家風不當和仰仗宗族、黑道之勢欺人的黨員，將被處以撤銷黨內職務、留黨察看或開除黨籍等處分。