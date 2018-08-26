地震預警 國際合作即時追蹤動物

2018-08-26

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國耶魯大學、普林斯頓大學、丹麥哥本哈根大學、耶路撒冷希伯來大學等一百五十間研究機構，共同參與「動物研究遙測國際合作」（ICARUS）計畫，從外太空大規模、近乎即時地追蹤各種動物的生命徵象，以及牠們所處的環境資訊，希冀藉此了解地球環境與動物個體行為的關聯，特別是預測地震。

俄羅斯太空人十五日正式在國際太空站裝設ICARUS計畫的巨大接收器，預計十月展開相關數據的分析工作。ICARUS計畫負責人、德國馬克斯普朗克鳥類學研究所所長維克爾斯基（Martin Wikelski）表示：「初步科學數據顯示，有些動物可以提前數小時感知到地震，倘若我們能解開這個謎團，將得以挽救數十萬人的性命。單就目前的地震預警技術，只能在地震來襲前的幾秒鐘發出警告。」

維克爾斯基認為，隨著地震類型與成因不同，某些動物或可提前感知到某些種類的地震。加州大學柏克萊分校地震學家伯格曼（Roland Burgmann）指出，「這項假說至今仍尚未有足以讓人信服的科學證據」，相關研究工作將能長期蒐集動物行為數據，提供科學家嚴格評估「動物是否會在地震來襲前出現異常行為」。美國南加大地震中心主任維達勒（John Vidale）則表示，人類透過各式精密儀器都未能突破預測地震的瓶頸，他對該項說法持保留態度。

ICARUS計畫透過在十萬隻動物身上裝設小型發射器蒐集數據，這些發射器重約五公克，配備全球衛星定位系統（GPS）模組、測震儀、地磁儀、溫度、氣壓與濕度感測器，採太陽能供電系統，可安裝在鸚鵡、鳴禽、蝙蝠、牛、狐蝠、烏龜等動物的腿部或四肢，預計二○二五年可研發出小到能安裝在蝗蟲身上的儀器。除了瀕危物種之外，相關數據將公開在線上資料庫「MoveBank」。維克爾斯基表示，該計畫亦可應用於監控致命疾病，例如伊波拉病毒天然宿主的非洲果蝠。