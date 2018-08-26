北韓棄核停滯 美國務卿停訪

2018-08-26

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普二十四日突然取消國務卿龐皮歐原定下週訪問平壤的行程，並首度公開坦承，自六月十二日與北韓領導人金正恩的「川金會」結束至今，他欲使北韓無核化的進展已陷入停滯。川普還把責任歸咎給與美國爆發貿易戰的中國，稱未來龐皮歐還是有可能前往北韓會談，但時間點要等到中美貿易戰結束之後。

等中美貿易戰結束後再訪

川普推文寫道，「由於我們對中國強硬很多的貿易立場，我不認為（中國）他們現在會像以前一樣在無核化上幫忙，即使聯合國制裁已到位。」川普還提到，龐皮歐期待不久的將來前往北韓，最可能的時間是美、中貿易議題獲得解決之際。他並向金正恩致上「最溫暖的問候和敬意」。

中反批川普言論不負責任

中國外交部發言人陸慷二十五日指川普的說法「違背基本事實，不負責任」，中方對此嚴重關切。他並暗批川普，有關各方不應「反覆無常，諉過於人」。日本「共同社」廿四日報導，新任北韓常駐聯合國代表五月下旬即已申請美國簽證，但美方遲未批准，由於無核化談判陷僵局，此舉或許意在牽制平壤。

龐皮歐二十三日甫任命五十五歲、美國福特汽車前副總裁畢根（Stephen Biegun）為「美國對北韓特使」，並宣布他下週將第四度訪朝，也是川金會後第二次訪朝，且畢根也將同行。惟此事一天後就變卦。

根據南韓外交部聲明，外長康京和二十五日與龐皮歐通電話時，對其延後訪朝表達關切和遺憾，並請他維持與北韓對話的動能，俾建立朝鮮半島無核化及和平。據報導，畢根曾被列入接任白宮國家安全顧問的人選，最後由波頓雀屏中選。畢根二○○一至○三年曾任美國國安會議執行秘書，乃前總統布希任內國務卿萊絲的幕僚。

五角大廈前副助理部長梅格莎曼表示，川普臨時喊卡之舉，將有損美方對金正恩的影響力。她認為，鑑於缺乏進展，是可以不派龐皮歐赴平壤，但不該說自己有多渴望與金會晤，以及中國是多麼阻撓你。美國國務院前助理國務卿希爾表示，看似川普已開始擔心北韓意圖，叫停是個好決定，不然龐皮歐本來會無功而返。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）顧問車維德研判，這反映出白宮不願受限於平壤的主要訴求，即同意宣布韓戰正式結束。

華府智庫「布魯金斯研究所」研究員李維亞指出，平壤目前的所作所為，很可能跟過去沒兩樣，即利用外交與談判爭取時間，故川普政府需要「備案」。美國國務院前北韓政策特別代表尹汝尚也直指，川普的推文是遲來地公開承認，無核化協商進展並不順利。華府現在須從根本上重新思考對付北韓之道。