白宮法律顧問 主動配合通俄門調查

2018-08-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕紐約時報十九日引述消息人士報導，白宮法律顧問麥甘（Donald F. McGahn）已廣泛配合「通俄門」特別檢察官穆勒的偵訊，分享關於美國總統川普是否妨害司法的詳細資訊。消息曝光後，川普推文宣稱，是他鼓勵麥甘及其他白宮人員配合調查，透明度是史上之最。但消息人士指出，麥甘提供的見聞無一足以構成川普妨害司法的事證，他也堅稱川普從未逾越其法律權限。

紐時引述十餘名現任和前任白宮官員及相關知情人士指稱，麥甘過去九個月來至少三度主動配合調查人員約談，定期扮演證人角色，時間總計三十小時。作為一名律師，麥甘此舉相當罕見，律師很少對調查人員如此公開，一是因為代表客戶，二是基於美國法律中的「律師─委託人特權」，可拒絕揭露客戶資訊。

不會構成川普妨害司法事證

麥甘受訊時形容，川普對「通俄門」調查震怒，敦促他加以回應。麥甘揭露川普開除前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長柯米時的言行，以及川普執意讓親信主導調查，反覆驅策司法部長塞森斯監管調查。川普試圖開除穆勒時，麥甘曾扮演核心角色，若非他主動透露，調查人員可能無從得悉。

親近麥甘人士則透露，麥甘此舉是為了擺脫法律風險，若他不主動配合調查，可能會接獲傳票至大陪審團作證，若他試圖援引行政特權，可能會吃法律敗仗。據稱川普很少和麥甘一對一談話，川普曾質疑麥甘的忠誠度，麥甘擔任合作證人，加劇他與川普的複雜關係。

對此，川普推文回應，「是我讓白宮法律顧問麥甘，以及所有被要求的其他白宮職員，全面配合特別檢察官。此外，我們準備提供超過一百萬頁文件。為史上最透明，沒有勾結，沒有妨害司法。獵巫！」白宮發言人桑德絲也澄清，川普與麥甘關係良好，總統感謝其工作貢獻。