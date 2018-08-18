不分成績優劣 紐大醫學院學費全免

2018-08-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國紐約大學醫學院十六日宣布，今年起將以獎學金全額支付所有醫科生學費，包括在籍學生、今年及未來新生在內。無論表現優劣及經濟狀況為何，所有註冊學生都具資格，估計今年每人將省下約五萬五千美元（約一七○萬台幣）學費。

紐大醫學院董事會主席朗格尼於十六日的新生入學式上宣布這項消息，在全美十大醫學院中，紐大是學費全免首例。紐大目前有四四二名註冊醫科生，包括一○二名今年秋季入學新生。朗格尼強調，學生拿到文憑步出校園後，不會再有欠債，未來將掌握在他們手上。

紐大指出，校方共需六億美元創造提供永久全額獎學金的環境，迄今已募得其中四．五億美元。雖然免學費，但醫學院學生仍需自行負擔房屋住宿及其他生活支出，加上該校位於紐約繁華地帶，學生每年的雜費支出約二．七萬美元。

美國醫學院學會調查顯示，去年全美醫學院畢業生中約有七十五％負債，每人平均背債十九萬一千美元（約五八七萬台幣）。如果申請學貸，六十二％的紐大醫學院學生無法於在學時還清貸款，去年畢業生中平均每人背負十八．四萬美元債務。

紐大校方希望學生基於熱情選擇醫學領域，擔心高漲的學費及學貸，將他們推往高報酬領域，導致小兒科、研究人員及基層醫療醫師等低報酬領域人員短缺。除了紐大醫學院以外，哥倫比亞大學醫學院、加州大學洛杉磯分校醫學部、哥倫比亞大學醫學院等美國一流學府，也已推出大幅學費減免方案，但非如紐大無差別地免除所有學費。