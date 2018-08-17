推翻前朝政令 美放寬網路作戰

2018-08-17

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普十五日簽署命令，推翻前政府有關發動網路戰對付敵對者所須遵守流程的政令，以圖放寬美國政府部門採取這類行動所受限制。

華爾街日報十五日報導，川普推翻的「第二十號總統政策令」是前任歐巴馬二○一二年簽署，為美國政府、尤其是針對外國敵人時，發動網路攻擊行動訂出一套執行架構；這項政令雖然列為機密，但是國家安全局（ＮＳＡ）前包商僱員史諾頓（Edward Snowden）一三年洩密事件中曾披露其中內容，包括採取行動前須遵循的一套跨部門程序，須取得將受網攻行動牽動的部門允許，以免干擾現行行動，如網路情蒐。

一名聽取此事簡報的政府官員說，這項改變是「一步進擊」，意在透過更強而有力的回應，支持軍方行動，阻止外國影響選舉和竊取智慧財產。

不過，目前還不清楚川普要以什麼樣的新規定取代舊制。數名現任官員拒絕進一步說明，也不願指明新政策適用哪些單位，僅知包括國防部。另外，政府也正在研擬新的更嚴厲懲罰手段，打擊受外國政府支持的網路入侵美國關鍵基礎設施行動。

川普政府一直面臨壓力，要展現嚴肅看待危及國家安全的網路威脅，尤其是情報單位指稱莫斯科構成的威脅。最近幾個月，一些國會議員提出質疑，認為美國發動網路攻擊首要負責單位網路司令部回應如俄羅斯干預美國選舉這類企圖的能力，被層層官僚作業綁手綁腳。

透露消息的官員說，國家安全顧問波頓四月一上任即著手撤銷這項前朝政令。該政令多年來一直被批評使得制定網攻計畫時涉及太多單位，妨礙重要行動進行，導致政府部門反應遲鈍。去年三月才卸任的國安會反恐資深主任蓋爾策（Joshua Geltzer）說，川普此決定可能給予軍方新權力，「允許他們在國內執行任務」，這一點也令人關切。