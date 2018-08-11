挺港獨台獨 日議員變黑名單

2018-08-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕因會晤香港民主派人士，並擔任日本「李登輝之友會」核心成員，而遭香港親中媒體批支持港獨、台獨的日本千葉縣白井市市議員和田健一郎，十日在「臉書」自揭赴香港旅遊卻遭港府拒絕入境，直言很遺憾被當作「敵人」。此事宛如英國保守黨人權領袖去年赴港被拒的翻版，令各界質疑港府已擬定一份入境香港的「黑名單」。

現年卅五歲的和田健一郎十日凌晨在臉書表示，他九日晚間抵達香港國際機場後，立即被十多名入境事務處人員帶往特別室，最終在原因不明下被拒入境，直接被安排上機離港。和田認為，若此事與香港「文匯報」過去不實報導有關，導致港府誤認他是敵人的話，他感到非常遺憾。入境處則回覆，一切均按法律和既定入境政策，在考量個案情況後作出決定。

和田一六年曾在日本與香港青年領袖周庭會面，五個月前更赴港為參加立法會補選的泛民派代表區諾軒助陣，中國外交部駐港公署當時怒批「反對外國政客介入香港選舉」，文匯報也誣指曾留學台灣、並身為日本「李登輝之友會」核心成員的和田為「鼓吹台獨的右翼反華獨郎」。周庭是香港本土派政黨「香港眾志」前副秘書長，今年三月遭強行取消參選立法會資格，後由區諾軒代為出征，並拿下勝利。

區諾軒指出，入境處職員拒絕找來日語翻譯及聯絡日本領事館，直接詢問和田曾到訪香港何處，及為何下榻飯店電話不通，但「僅憑這兩條問題，職員何以堅信他留在香港是不當的？」區認為，不排除和田是因見過香港政治人物，及抹黑式報導而被拒入境；他直言黑名單絕對存在，審查名單可能源自北京政府，限制外國公民赴港的行徑，實屬「國際笑話」。

香港眾志秘書長黃之鋒也在臉書斥道，繼英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯後，再有外國市議員被拒入境，顯然是政府要阻止國際政壇與公民社會良性互動，直指港府是在政治壓力下，把不受中共歡迎人士列入黑名單，將令香港蒙羞。