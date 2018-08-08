重啟制裁伊朗 川普︰11月會再升級

2018-08-08

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普六日透過行政命令，恢復對伊朗實施一度因二○一五年的國際核協議而解除的經濟制裁；但川普同時表示，對與伊朗達成更全面性協議持開放態度。華府恢復制裁除進一步施壓德黑蘭當局外，也讓美國和歐洲關係更為惡化。川普七日更推文揚言，十一月制裁還會升級，和伊朗做生意就別想與美國做生意。伊朗總統羅哈尼斥責華府搞兩面手法，「毫無道理」，不過是在打「心理戰」。

川普政府恢復對伊朗的制裁，第一輪已於美東時間七日零時一分起生效，主要針對涉及美元的金融轉帳、伊朗汽車業、採購民航機與包括黃金在內的工業用金屬交易，並禁止伊朗對美出口地毯與開心果。第二階段制裁將於十一月五日生效，目標是伊朗的石油業與中央銀行。儘管包括中國、印度與土耳其等國已表示，無意全面停止向伊朗採購能源，美國恢復制裁仍將對早在五月美國退出核協議後就陷入困境的伊朗經濟，造成更大傷害。

川普在宣布重啟制裁前的聲明中說，德黑蘭當局面臨抉擇，若不改變其唯恐天下不亂的行為，與全球經濟整合，只能繼續獨行於經濟孤立之路。但他對於從彈道飛彈計畫到支持恐怖主義等議題與伊朗達成更全面性協議，抱持開放態度。

歐洲誓言保護與伊合法貿易企業

羅哈尼則反批，伊朗石油與金融業可以靠中國與俄羅斯（皆為一五年核協議簽署國）撐下去…美國在恢復制裁的情況下還想與伊朗談判，「根本沒道理」，不過是在搞心理戰。伊朗外交部長查瑞夫則說，恢復對伊朗制裁只會讓伊朗老百姓陷入險境，「美國偽善無極限」。

此外，川普政府恢復制裁伊朗，形同施壓盟國比照辦理，否則將遭美國懲罰，亦即在規模不大的伊朗與龐大的美國市場之間選邊站。一五年伊朗核協議簽署方英國、法國、德國與歐盟外長六日發表聯合聲明，誓言保護與伊朗從事合法經貿活動的歐洲企業。這些歐洲國家在今年五月美國宣布退出伊朗核協議時大為光火，因為國際稽查人員判定伊朗並未違反協議，遑論這項協議對歐洲安全至為重要。

一五年核協議限制伊朗核計畫，以交換各國鬆綁制裁，減輕對伊朗經濟的壓力，但川普今年五月宣布退出，企圖藉此迫使伊朗停止提煉濃縮鈾，以及不再支持中東地區的殘暴政府或動亂。此後伊朗幣值迄今已近腰斬，國內緊張升溫，連日來多座城鎮因缺水、物價高漲及對政府不滿 ，已出現示威與罷工。許多人歸咎德黑蘭當局，但也擔心貪腐、銀行體系無序及失業率暴衝等根深柢固的問題將因此進一步惡化，制裁恐將成為壓垮駱駝的最後一根稻草。