賓拉丹唸大學被帶壞… 母受訪怨嘆

2018-08-05

指兒子幼時害羞乖巧

〔編譯孫宇青／綜合報導〕震驚全球的九一一事件主謀、恐怖組織「開打」（Al Qaeda）前頭目賓拉丹（Osama bin-Laden），雖已於二○一一年在巴基斯坦遭美軍擊斃，但其影響力仍未消失。賓拉丹的母親格南（Alia Ghanem）近日首度接受英國衛報專訪，指兒子童年時期害羞、討人喜愛，是在大學時代才被人洗腦而誤入歧途。

大學的人「宛如邪教」

衛報中東記者舒洛夫訪問格南、賓拉丹的弟弟和朋友、沙國官員等人，勾勒賓拉丹的一生。賓拉丹的父親總共娶過廿位妻子，在賓拉丹三歲時與格南離婚，十歲時墜機身亡。年逾七十歲的格南，現與第二任丈夫，以及兩名兒子住在沙烏地阿拉伯吉達市。她在九一一事件十七年、賓拉丹逝世七年後，才首度開腔談論長子賓拉丹，形容兒子幼時害羞乖巧、愛母親，且學業頂呱呱。

格南憶述賓拉丹在二十出頭歲時強壯、勤奮、對宗教虔誠，對政治、領導他人十分熱忱，一九八○年代初期還曾赴阿富汗，協助抵禦俄軍入侵；弟弟哈桑附和道，當時所有人都很尊敬哥哥，政府也對他相當禮遇，家人都因為他感到自豪。然而，賓拉丹在吉達的阿布都拉國王大學攻讀經濟期間，卻變成另一個人。

格南直言，大學的人「宛如邪教」洗腦了賓拉丹，「我要他遠離那些人，但他從不向我坦承自己在做什麼。」其中一個改變賓拉丹的人為穆斯林兄弟會成員阿札姆，他在被沙國驅逐後，成了賓拉丹的心靈導師。格南表示，最後一次見到賓拉丹是在一九九九年，當時已在阿富汗的他，被視為全球頭號恐怖嫌疑犯，「我們極度失望，為何他要拋下一切？」

弟弟阿赫邁德表示，九一一事件爆發時，全家都為他感到羞愧，但母親仍拒絕責備賓拉丹。哈桑則說，他尊敬兄長，但無法對賓拉丹身為「人」感到驕傲。沙國王子特爾奇‧阿法薩爾則說，俄國入侵阿富汗前後的賓拉丹判若兩人，九○年代後，「他變成撲克臉，不做鬼臉，也不會笑」。

家人現在最擔心的是賓拉丹在阿富汗的廿九歲兒子哈姆札，他去年被美國列為全球恐怖份子。哈桑向姪子哈姆札喊話，「不要想報仇，不要重蹈你父親的覆轍，你正在墮入你靈魂中最可怕的地方。」