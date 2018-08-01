范冰冰涉逃稅 傳遭中國拘捕

2018-08-01

〔記者吳琬婷／綜合報導〕中國女星范冰冰日前被中國主播崔永元爆料簽「陰陽合同」，暗指她簽了兩份合約，檯面上是拿一千萬人民幣（約四千五百萬台幣）片酬，私底下卻實拿六千萬人民幣（約二．七億台幣）天價，陷入逃稅醜聞。范冰冰方面雖發聲明稱遭誹謗，事件仍持續延燒，日前傳出她與弟弟范丞丞因調查而被限制出境，昨再傳出范冰冰和經紀人穆曉光已被捕，事件掀開中國影視洗錢逃稅黑幕。

據中國媒體報導，江蘇警方幾天前對范冰冰及其工作人員採取居家監視管控，昨事件發展成被捕入獄，穆曉光還因涉嫌隱匿、故意銷毀會計憑證，多了一條毀滅證據罪。至截稿前范冰冰姊弟都未有回應，公安單位也尚未出面說明，但消息已在中國演藝圈內廣為流傳、人人自危。

范冰冰逃稅風波揭開中國影視洗錢逃稅潛規則，中國國家稅務總局兩週前印發「通知」，要求各級稅務機關加強影視行業稅收徵管，嚴格要求演員、嘉賓的總片酬不得超過製作總成本的四十％，主要演員片酬不得超過總片酬七十％，讓中國影視劇股票整體暴跌。和范冰冰有關的華誼兄弟和唐德影視股票更跌到低谷，公司股票市值蒸發近七十七億台幣。

殺雞儆猴 百名Ａ咖明星稅務被盯

在范冰冰之前，中國演藝圈也曾有前例，資深女星劉曉慶二○○二年當紅之際，被查出在一九九六年以少列收入、多列支出作虛假申報，逃稅一千四百萬人民幣（約六千三百五十萬台幣），因此被判刑入獄四二二天。據傳「陰陽合同」在中國業界已是公開的秘密，這回中國當局對范冰冰如此大動作，應是「殺雞儆猴」，目前官方已掌握一份涉及一百名Ａ咖明星的稅務資料，似乎有意一次整肅不合理的高價片酬現象。