昔聯中制蘇推手》季辛吉 建議川普「聯俄制中」

2018-07-28

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國新聞網站「每日野獸（The Daily Beast）」二十六日引述五名消息人士報導，冷戰年代美國聯中制蘇（聯）外交政策的主要推手季辛吉，自二○一六年美國總統大選結果揭曉後，到川普於一七年一月廿日入主白宮前的這段政權交接期間，川、季兩人至少曾三度私下會晤。高齡九十五歲的季辛吉建議川普，美國除加強與區域內其他國家的關係，還可以利用拉近與俄羅斯的關係，遏阻和圍堵中國愈來愈膨脹的權力及影響力。

籲加強區域國家合作 共同圍堵中國

曾聽取相關討論簡報的消息人士說，季辛吉曾向川普及其女婿兼白宮高級顧問庫希納獻上此一計策。白宮和美國國會內部人士說，對聯俄制中的建議，川普政府部分高階幕僚與季辛吉所見略同，國務院、國防部與國家安全會議官員也提出利用拉攏莫斯科來圍堵北京的外交戰略。然而，鑑於川普對俄國總統普廷的「推崇」引發美國政局紛亂，已使該構想複雜化。白宮及國安會均婉拒評論此事，季辛吉辦公室也未回應。

政權交接期間與川普三度私下商議

外界並未把季辛吉歸類為對中國的鷹派人士，他能夠直通中國國家主席習近平也不是秘密。惟至少在表面上，季辛吉對川普的建議似與他自二○一七年以來，在公開場合表示北京「一帶一路」倡議將對亞洲有正面效應的看法大相逕庭。

季辛吉亦非懼俄或厭惡俄國的人士，近年來已與普廷見過十七次。他再三提倡美、俄間應建立更佳的工作關係，也認為十六日的「雙普會」必須舉行，並質疑俄國干預美國大選的說法。消息人士表示，季辛吉並非主張美俄建立夥伴關係，而是堅信十七年來的全球反恐戰爭已耗費太多時間且失焦，且美國聯俄旨在與中國進行一場大國間的鬥爭。

前川普政府官員指稱，總統大選期間，許多川普陣營的人士都討論過與俄國、日本、菲律賓、印度、中東國家等國交好，集國際社會之力來反制中國威脅的策略。

不過，部分美國國會議員認為，聯俄制中的論調只是為了辯解川普在雙普會期間的失態、替他挽回面子。美國智庫「外交關係協會」會長哈斯（Richard Haass）說，他了解集眾人之力遏阻中國、並試圖把中國納入一個符合美國國家利益秩序的構想，但俄國目前並不適合擔任這個角色。

美國海軍戰爭學院教授高德斯坦（Lyle Goldstein）也說，中俄的世界觀非常相似、相當強力地相互支持，看不出中俄關係有機可乘。前白宮國安會官員葛瑞斯（Abigail Grace）提到，川普政府內部相信，長期看來，俄國將視中國為其最大的地緣政治敵人，就跟美國現在一樣，屆時美俄就可能和解，但這為時尚早。