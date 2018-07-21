不甩國內反彈 川普邀普廷訪美

2018-07-21

相關磋商已展開 國家情報首長卻不知情

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕美國總統川普在他與俄國總統普廷於赫爾辛基峰會中引發的撻伐聲浪尚未平息之際，十九日「變本加厲」表示，他期待與普廷再度會面。白宮發言人桑德絲指出，川普要求國安顧問波頓邀請普廷秋季訪問華府，相關磋商並已展開。俄國駐美大使安托諾夫二十日證實此事，表示俄國對此態度開放，且準備展開討論。

川普自稱是史上對俄最強硬的總統

川普此舉連國家情報首長柯茨事前都不知情。他十九日出席柯羅拉多州阿斯本安全論壇，在受訪時被主持人告知此事，倒抽一口氣，驚訝要求「再說一遍」，之後他說：「好吧！那將是特別的訪問」。

川普十六日在赫爾辛基與普廷的聯合記者會上公開否認柯茨與美國情報單位先前的說法，稱俄國並未干預二○一六年美國大選，引發美國各界與兩大黨強烈抨擊。

雙普在峰會期間舉行逾兩小時的閉門會談，柯茨坦承，迄今沒人告知他雙普間談了什麼，他說，若會前他被徵詢，將提出反對該會談的建議，因為不留紀錄與僅有翻譯員在場的會談讓美國安全官員憂心，然而他完全沒被徵詢過。

川普十九日表示，雙普論及「遏阻恐怖主義、以色列的安全、核子擴散、網路攻擊、烏克蘭、中東和平、北韓以及更多」，他說，「我期待我們第二次會面，以便我們可以開始執行討論到的一些事」。他推文指出：「與俄國的峰會取得巨大成功，但真正的人民公敵：假新聞媒體卻不認為。假新聞媒體非常想看到與俄國發生重大對抗，甚至是可能造成戰爭的對抗。」參議院民主黨領袖舒默聲明強調：「除非我們知道赫爾辛基的那兩小時會談發生什麼事，否則總統不應在美國、俄國或任何地方，再與普廷一對一互動。」

川普十九日接受ＣＮＢＣ訪問時說，「與普廷、與俄國相處得好是正面的而非負面的事」，但他矢言，若他和普廷打交道的方式行不通，「我將成為他最不利的敵人，我將是他最糟的夢魘，但我不認為將演變至此，我真的認為我們會有好關係。」他也批評前任總統歐巴馬對俄國是「十足膽小鬼」，並宣稱他「也許是有史以來」對俄最強硬的總統。

美國參議院十九日以九十八比零的票決，反對川普政府讓美國官員得以被俄國訊問的舉措。普廷在赫爾辛基峰會中提議，調查「通俄門」的特別檢察官穆勒赴俄約談十二名被他起訴的俄國人，但美方也必須允許俄方訊問前美駐俄大使麥佛爾以及其他十一名與俄國反政府億萬富豪布勞德案有關的人士。川普最初稱這是「非常棒的提議」，不過在麥佛爾與其他人激烈反彈後，白宮說，川普對此不表贊同。