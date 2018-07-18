稱港獨威脅國安 港府取締挺獨民族黨

2018-07-18

泛民派痛批打壓政治異見

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港在一九九七年主權移交中國之後，港府十七日首次援引針對黑社會組織而設的《社團條例》第八條，以「維護國家安全」為由取締「主張港獨」的政黨組織，引發強烈反彈。泛民主派「公民黨」黨魁楊岳橋指出，《社團條例》應是針對黑社會，且自一九九七年至今未曾援引過相關條例，痛批港府此舉極為「諷刺」，「法治社會不應該這樣去打壓異見政治主張」。

援引《社團條例》禁港獨政黨

「香港民族黨」召集人陳浩天十七日證實，保安局當天上午九時許登門要求他簽收一份厚約十公分的文件，內容包括他過去參加活動、在公開場合發表過的言論等，並要求他限期二十一日內回覆保安局提問，否則將禁止該黨運作。保安局引用的是《社團條例》第八條一款（ａ），即「社團事務主任合理地相信，禁止任何社團或分支機構的運作或繼續運作，是維護國家安全或公共安全、公共秩序或保護他人的權利和自由所需要者。」

香港保安局局長李家超十七日召開記者會，強調民族黨仍有二十一天時間進行申訴，當局將再就申訴內容或待申訴期滿後做出最後決定。李家超並未解釋「港獨」如何威脅到「國家安全」，也否認此舉出於政治動機，聲稱一切依法辦事。李家超並援引中國國家主席習近平說法，聲稱「國家已明確表示，任何破壞國家主權和領土完整、分裂國家的行為都會被視為越過紅線」。

陳浩天告訴法新社，保安局此舉可能與他近日前往台灣有關，當時他在一場論壇公開提及香港的公民及政治權利。根據相關資料，成立於二○一六年三月二十八日的民族黨，自稱香港首個主張「港獨」的政黨，同年陳浩天試圖參與立法會議員選舉，但遭選管會褫奪參選權。民族黨主張香港與中國有著截然不同的歷史進程，港人已「在客觀條件上成為一個民族」，但香港主權移轉後持續受到「中國的殖民壓迫」，港人在「外來者的入侵」下逐漸形成群體意識，更逐步發展成「民族意識」。

其他港獨團體嗆擴大活動

另一個本土派政黨「香港眾志」發表聲明，強烈譴責港府禁止民族黨運作的決定。同樣主張「港獨」的「香港民族陣線」則表示，並未依據《社團條例》登記成立，今後仍將發起「港獨」活動 。

香港「民主黨」主席胡志偉表示，該黨不認同也不支持民族黨的政綱與作法，但言論及結社自由獲《基本法》保障，是香港重要核心價值，保安局的行為已遠遠超越對《社團條例》的正確運用。