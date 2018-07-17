雙普會首較勁 議題各說各話

2018-07-17

單獨會談130分鐘

〔編譯孫宇青、周虹汶／綜合報導〕全球矚目的美國和俄羅斯領袖高峰會十六日在芬蘭首都赫爾辛基登場，此為美國總統川普和俄羅斯總統普廷首次正式峰會，兩人在峰會前互相「戰略性遲到」，普廷的專機延遲降落赫爾辛基，川普則延後抵達會談地點芬蘭總統府，互別苗頭意味十足。在會後的記者會上，兩人也針鋒相對，普廷再次否認干預美國大選，並反控美國也有從事反俄非法行動的官員。

兩人互動略顯嚴肅

「雙普會」在芬蘭總統府「哥德廳」（Gothic Hall）舉行，兩人在開始會談受訪，但互動略顯嚴肅，沒有太多笑容。川普先恭喜俄方成功舉辦世界盃足球賽，隨後稱美俄關係過去幾年「不是很好」，但相信峰會後兩個核武大國將建立「獨特關係」，並強調「與俄來往是好事、不是壞事」。川普會前曾推文稱，美俄關係不佳是因「美方多年的愚蠢」，以及美方針對大選遭干預向俄採取「獵巫」行動。

川普在會前表示，將與普廷談及美俄關係，以及貿易、軍事、核武、中國等議題，也會「小聊」兩人的共同好友習近平，唯獨未表明談話是否觸及俄方干預美國大選、十二名俄國軍方情報人員近期遭美方起訴等事。普廷則指出，與川普透過電話和國際場合保持聯繫，但雙方「是時候詳談各項敏感的國際問題」。俄國駐美大使館則推文表示，普廷將談論美俄關係正常化，以及當前的國際議題，尤其烏克蘭、朝鮮半島和打擊恐怖主義等。雙方在討論議題上顯然各說各話。

川普與普廷單獨會談約兩小時十分鐘，川普直指這是「非常好的開始，對所有人非常、非常好的開始」，隨後各自在六名幕僚陪同下舉行雙邊擴大會議及工作午宴，美方成員包括國務卿龐皮歐、國安顧問波頓、駐俄大使洪博培等人，俄方則由外交部長拉夫羅夫、克里姆林宮發言人佩斯科夫等人列席。

川普在會後記者會上表示，雙方有坦承、公開、成果豐碩的對話，「兩國關係目前已無法更糟，但這在四小時前已經出現改變。」川普坦言花費很長時間與普廷討論俄干預美大選一事，指普廷對此事有「強烈想法」，且普廷有「有趣的數據」。川普重申，大選「沒有共謀，我輕而易舉打敗希拉蕊．柯林頓」，並說這類指控對「全球兩大核武強國」有不良的影響。

普廷重申未干預美大選

普廷表示，改善俄美關係的第一步是重建雙方「可以接受的信任程度」；他與川普談及反恐、網路安全、敘利亞難民等問題，並同意兩國針對企業人士組成高層級工作小組。普廷也重申，「俄國從未、也無意干涉美國國內政治，包括選舉。」針對十二名俄方情報人員遭美起訴，普廷表示不清楚，「我會進一步了解」，他也提到，願意在特別檢察官穆勒提出官方請求下，由俄方質問被美方因干預選舉起訴的俄人，但做為交換，俄方也將要求質問俄方認為有不法行動的美人。