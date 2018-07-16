潑墨接二連三 中國急撤習肖像

2018-07-16

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國湖南籍女子董瑤瓊四日在上海海航大廈透過推特直播朝著習近平宣傳畫像「潑墨」的過程，表達對中國國家主席習近平「獨裁暴政」的不滿；自由亞洲電台（ＲＦＡ）報導，此舉已引發海內外人士效法，不斷有人對習肖像、政府宣傳標語及法院外牆潑墨並上傳網路，以行為藝術表達對政府的不滿。據悉，中國多地官方已為此暗中要求各單位不要張貼習肖像，已張貼的須緊急撤下；中共中央辦公廳也已下令禁止各省擅自張貼或懸掛習肖像。

聲援潑墨女孩被帶走

法國國際廣播電台（ＲＦＩ）十四日指出，董瑤瓊已在朝習肖像「潑墨」後不久遭警方逮捕，中國藝術家華涌則在湖南找到董瑤瓊的父親董建彪，得知當局以「攻擊國家領導人」的罪名逮捕董瑤瓊；而華涌上網公開與董建彪的談話後，兩人都已被帶走，下落不明。

與此同時，中國境內對習近平的吹捧與個人崇拜卻看似冷卻。繼習肖像被撤下後，中共機關報人民日報九日頭版罕見未提習近平三字；新華社十一日突然發布一則已故中共主席華國鋒因個人崇拜遭批判的舊聞；中央電視台十二日甫開播晚間新聞聯播節目就遭「黑衣人」闖入遞稿，主播隨即大幅減少習近平相關新聞的播報，對習近平的稱呼也省去以往慣用的前綴稱謂，例如國家主席、總書記、軍委主席等，直接以「習近平」稱呼，部分報導甚至沒有播出與習近平相關的資料片段。

「吹捧習近平」現象突銷聲匿跡

這一連串現象隨即引發外界揣測。多數評論認為，中共高層有意冷卻民間對習近平的個人崇拜，此舉與美中貿易戰、中興通訊（ＺＴＥ）遭美國重罰有關，當局可能企圖藉此避免習近平在美中貿易戰對中國的影響擴大之際，遭民意反噬。也有評論認為，在中共嚴格控制媒體的現狀下，官媒的反常行為若非習近平及其核心近臣主動授意，就是黨內已出現質疑習的暗流，刻意藉此操作、間接示意。

美中貿易戰爆發前，中國境內對習近平的吹捧達到最高峰，人民解放軍砲兵部隊甚至印發粉紅封面、燙金字樣的「習主席語錄」，樣式一如「毛語錄」，積極吹捧習近平。