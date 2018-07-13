左右大選? 中國駭進柬埔寨

2018-07-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國網路安全公司「火眼」（FireEye）十一日表示，一支據信與北京當局有關的中國駭客團隊，已入侵柬埔寨選舉委員會、反對黨領袖與媒體的電腦。雖然火眼並未掌握中國駭客意圖影響柬國大選、協助北京當局堅定盟友柬國總理韓森連任的證據，網安調查人員亦未透露這些柬國受害者是否有資料遭中國駭客竊取或竄改，但此一發現已令人擔心柬國選舉恐無法公正、自由。

火眼的網路間諜分析部門主管瑞德指出，他的團隊從駭客寄發給柬國受害者的含惡意程式的檔案，追查到中國駭客團體TEMP.Periscope的一個未防護的伺服器，並在該伺服器上發現該駭客團體入侵柬國選委會與多個柬國部會的紀錄，其中一筆存取操作紀錄還能追查到一個在中國海南島的IP位址。瑞德說，TEMP.Periscope是該公司追查的第二大活躍的中國駭客團體，而且顯然與北京當局有關，因為該組織找的不是信用卡號碼或銀行帳號，而是能造福中國政府的資訊，過去就曾被火眼發現入侵歐美的國防業者與其他從事南海計畫的研究機構，尋找海事科技。

中國外交部發言人華春瑩十一日在例行記者會上以「無確鑿事實證據的無端指責與猜測不具建設性」，來回應「火眼」的報告，並強調中國堅定維護網路安全。

目前深陷囹圄的柬國在野黨「救國黨」（ＣＮＲＰ）領袖根索卡（Kem Sohka）的女兒蒙娜薇西亞，就是這批中國駭客鎖定的目標之一。人在美國華府的蒙娜薇西亞上月收到來自柬國某知名非營利組織工作人員的電子郵件，對方慫恿她打開一個內有訪問問題的附加檔案，但蒙娜薇西亞並未聽從。經常遭柬國駭客攻擊的蒙娜薇西亞得知攻擊者是中國駭客後感到震驚與害怕，因為現在要面對的敵人更具威脅。

柬埔寨將於本月廿九日舉行國會大選，分析家原本預測選情勢均力敵，但已執政三十三年的韓森疑似刻意消弭反對勢力，去年以叛國罪逮捕根索卡與解散救國黨，導致大選蒙上既不自由也不公平的陰影。