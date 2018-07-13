川普首訪英 七成七英人沒好感

2018-07-13

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧、編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普十二日飛抵英國，進行上任來首度的訪問，將會晤英國首相梅伊，磋商俄羅斯、貿易、英國脫歐、中東等議題，並與女王伊莉莎白二世茶敘。在內閣兩位重臣相繼請辭後，面臨逼宮的梅伊發表聲明歡迎他到來，表示「沒有任何同盟強過美、英的特殊關係」、「我們的貿易和投資關係無與倫比」。

躲抗議避開倫敦 史無前例

川普是英國史上最不受歡迎的美國總統。據英國「輿觀（YouGov）」最新民調，七十七％英國民眾對他沒好感，唯有五十％受訪者認為他應繼續訪英行程。由於反川普勢力集結倫敦，英國政府前所未有地安排川普夫婦避開倫敦，寫下英國史上第一次有美國總統訪問英國，卻完全避開白金漢宮、首相府唐寧街十號、西敏寺國會大廈以及英國群眾的安排。

當川普一抵達，一行人將驅車直接前往牛津郡有「丘吉爾莊園」之稱的布倫海姆宮出席國宴。英國也取消川普與女王共乘馬車在白金漢宮前大道上接受群眾歡迎的安排，改為川普十三日前往溫莎堡與女王茶敘。十三日下午與英相梅伊的會面也選在白金漢郡的英相鄉間官邸契克斯（Chequers），會後川普就立刻飛往蘇格蘭的自家高爾夫球場度週末，在十五日結束訪英行程，飛往芬蘭赫爾辛基與俄國總統普廷舉行「雙普會」。

梅伊在前述聲明中指稱，未來「不會有任何同盟的重要性更勝美英同盟」，兩國本週有機會深化此一獨特的雙邊貿易關係。川普長久以來支持英國脫歐，並已表達與脫離歐盟的英國簽署一項廣泛雙邊貿易協定的殷切期望。

針對近來英國政局混亂與十二日稍晚可能有六萬多人走上倫敦街頭進行反川普示威，川普十二日在記者會上形容，在很多人請辭下，英國此刻是「發燙的熱點」。他還說，英國選民投給脫歐，「所以我會以為，這是他們將要做的事」。川普並對反川普活動不以為意，自認為很受英國人歡迎，「他們會贊同我的移民立場」，且移民問題「正是英國脫歐的原因」。