新興性病「生殖道黴漿菌」 恐成超級細菌

2018-07-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國性衛生與愛滋病協會（BASHH）十一日針對新興性病「生殖道黴漿菌」（Mycoplasma Genitalium，MG），首度發表官方建議指南。專家警告，若人類不加強警惕，該性病恐發展成具抗藥性「超級細菌」，感染的女性可能不孕。

感染女性可能不孕

生殖道黴漿菌是一種可導致男性尿道發炎、產生陰莖分泌物及小便疼痛的細菌，對女性也可能引起子宮、輸卵管及骨盆腔等生殖器官發炎，產生疼痛、發燒及流血等傷害，可能難以治療，增加不孕風險。

該性病的感染經常沒有症狀，患者可能不知受到感染，亦可能被誤診為披衣菌感染等性病。另外，患者感染生殖道黴漿菌後通常多達三十五天才會出現症狀，以致病原體悄悄茁壯，且更易流行。由於多數患者未有症狀，可能帶病傳染他人，或接受錯誤的藥物治療。

英統計抗藥性已達40％

生殖道黴漿菌可以用巨環類抗生素（macrolides）治療，但生殖道黴漿菌已對此類抗生素產生抗藥性，導致其根除效用在全球遞減。以英國為例，其抗藥性約四十％；不過，該類藥物中的阿奇黴素（azithromycin）仍對大部分病例有效。對此，BASHH醫生赫納指出，生殖道黴漿菌可能成為超級細菌，引發緊急公衛事件。BASHH已發布指南，給予感染者正確診斷及後續治療等建議。

據統計，英國十八至四十四歲成年人中，每一百人就有一人已感染此性病，每年可能有三千名女性因此失去生育能力。專家警告，隨著該性病變得難以治療，感染人數恐在十年內加倍。

英國在一九八一年就首度發現生殖道黴漿菌的感染案例，但直到二○一五年十一月刊登在「國際流行病學期刊」上的研究，指未有陰道交媾、口交及肛交的青少年不會染患此病後，醫界才將其歸類性病。