川普公開批德國是「俄國俘虜」 梅克爾：德決策獨立

2018-07-12

〔編譯張沛元／綜合十一日外電報導〕北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）十一日起一連兩天在新落成的布魯塞爾總部舉行領袖高峰會，但這個當初以前蘇聯、如今以俄羅斯為假想敵凝聚團結的防禦聯盟組織，如今卻面臨成立近七十年來最嚴重內部分裂，關鍵出在美國總統川普身上。川普當天先抨擊德國「被俄國完全控制」，「是俄國的俘虜」；引發德國總理梅克爾稍後回擊，「德國政策獨立自主」，也使得這場峰會一開始就火花四射。

北約70年來最嚴重內部分裂

川普是在與北約秘書長史托騰伯格的早餐會上，率先對俄羅斯經波羅的海到歐洲的「北溪２號（Nord Stream2）」天然氣輸送管道計畫開砲，指責這條管道繞過東歐國家如烏克蘭與波蘭，讓俄國可以直接供氣給德國，不再受沿線國家牽制，形同增加抗衡歐洲的力量。川普說：「我們理應保護你們對抗俄國，但他們卻付給俄國幾十億美元，我覺得這非常不適當」。接著川普一再批評德國受俄國完全控制，是俄國俘虜，要求北約注意。

史托騰伯格則回應說，北約國家將會增加軍費，在二○二四年佔國內生產毛額二％的目標。川普此時打岔，質問他為何相信辦得到，史托騰伯格回說：「是因為你的領導力，你的明確訊息」。

稍後抵達會場的梅克爾則馬上回擊川普，指她成長於蘇聯控制下的東德，十分高興德國能統一在自由之下，「我們能決定自己的政策，做出自己的決定，那樣非常好」。

無視俄不滿 邀北馬其頓入會

在隔空交火與上午的會議後，川、梅二人在峰會場邊舉行雙邊會談，川普堅稱自己與梅克爾「關係非常好」，雙方討論軍費、貿易與天然氣管道問題。梅克爾則說，雙方是「夥伴，好夥伴，期盼將來繼續合作」。美聯社說，親俄的川普如此批俄極不尋常，何況他十六日就要在芬蘭和俄總統普廷會面。

指控俄羅斯企圖透過網路攻擊與秘密行動破壞西方穩定，是北約過去數十年來賴以擴張的最主要依據。從這場峰會吸引超過四十位國家領導人（包括從芬蘭到阿富汗等廿九名非會員國領袖）參與，北約聯合抗俄的廣度可見一斑，而且今年還邀請日前更改國名的北馬其頓展開入會談判，無視莫斯科當局對於這個由美國主導的軍事聯盟組織深入巴爾幹半島的不滿。

但諷刺的是，對不少北約會員國而言，北約當今最大危機並非外敵俄羅斯，而是川普。川普甚至說過，見普廷比見北約盟國領袖來得輕鬆簡單，他除了已放話要自歐洲撤軍，十日離開華府時又翻老帳，推文抱怨北約國家必須出更多錢。值此美歐關係降至近七十年來新低之際，川普在峰會前的一連串放話，令歐洲盟國憂心雙方對峙再起，甚至削弱北約的集體防禦能力。美國智庫外交關係協會資深訪問學者戈德蓋爾也說，「歐洲人已為最糟結果做好準備」。