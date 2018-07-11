2020年起 星巴克禁用塑膠吸管

2018-07-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕有鑑於一次性塑膠（ＳＵＰ）造成海洋污染並危害海洋生物甚鉅，各國政府紛紛下達禁令，繼全球最大快餐連鎖店「麥當勞」今年在英國小規模試行塑膠吸管禁用措施，世界最大連鎖咖啡店「星巴克」九日也跟進宣布，至遲二○二○年將讓塑膠吸管在旗下共二．八萬家分店全面絕跡，預計一年可為地球再減逾十億根消耗量。

在廢除吸管的同時，鑑於冷飲占星巴克業績逾五成，為方便顧客飲用冷品，星巴克向訓練兒童喝水的學習杯取經，今年秋天將推出鴨嘴造型的新冷飲塑膠杯蓋，星巴克添加奶泡的冷萃咖啡等部分飲品已搶先改用，星巴克總部所在地美國西雅圖市更在上週帶頭全面改版。至於愛用吸管啜飲的消費者，仍可開口要求，屆時將拿到對生態環境友好的新型吸管。杯蓋唯一不變的是星巴克特調冰飲「星冰樂」，將維持圓頂外型，但搭配紙製或可生物分解的塑膠吸管。

星巴克今年才剛承諾研發可回收且生物可分解的熱飲杯，預計耗資一千萬美元；如今再祭出上述最新減塑措施，星巴克執行長強生（Kevin Johnson）聲明指出，這是該公司致力於永續性的「重大里程碑」，監測、清理海洋垃圾不遺餘力的「美國海洋保育協會」（ＴＯＣ），譽之為「閃亮典範」。每年塑膠吸管用量一．八億根的南韓星巴克，則在十日宣布，今年將試行紙吸管替代。

全球每年約有近千萬公噸塑膠流入海洋，以致海洋生物誤食或受困於塑膠廢棄物，每年造成百萬隻鳥類及十萬隻海洋哺乳動物喪命；而尺寸過小以致回收困難的塑膠吸管，雖僅占全球塑膠垃圾四％，但也有兩千公噸進入大海。三年前一支瘋傳的影片顯示，一隻亟待救援的海龜鼻裡插著一根吸管，成為此波限塑風潮的推手。