紐西蘭抗中 砸500億買4架反潛機

2018-07-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕紐西蘭國防部繼六日公布新國防白皮書，指控中國破壞南太平洋區域穩定後，九日宣布斥資廿三．五億紐西蘭幣（約四九八億台幣），向美國購買四架波音公司研製的P-8A海神式（P-8A Poseidon）反潛巡邏機，預計二○二三年正式服役，將可強化紐國在廣大海域的巡邏偵察能力，對抗中國軍事擴張。

紐國國防部長馬克（Ron Mark）表示，將透過美方的外國軍售計畫採購P-8A巡邏機，此為紐國近年最大筆國防支出，費用包含基礎設施、飛行訓練模擬系統等服務，用以取代一九六○年代開始執勤的六架美國洛克希德公司研製的P-3獵戶座（P-3 Orions）巡邏機。馬克指出，P-8A可確保紐西蘭皇家空軍在面積比歐洲還大的南太平洋海域進行獨立部署，也能使紐國在必要時與美國、英國、澳洲等盟邦合作。

馬克還說，未來不排除購買更多小型飛行載具、遠端操作航空系統和衛星等輔助性監控配備。美、英、澳、加拿大等國均擁有P-8A，南韓國防部也在上月決定採購，全球現役數量共八十五架。

華爾街日報指出，在中國海軍加速擴張、推動亞洲軍備競賽的情況下，印度洋至太平洋海域數十年內將成為全球半數潛艦的集結地。而P-8A巡邏機除了擅長偵察、情報蒐集外，更具備先進的反潛、反水面作戰能力，可在廣袤海域追蹤船隻、潛艦，亦可搭載飛彈、魚雷、深水炸彈等武器，再透過旋轉式發射裝置擊沉目標物。此外，P-8A拍攝的高解析度照片，還可協助起訴非法捕魚者。

紐國代理總理兼外交部長皮特斯（Winston Peters）九日表示，「我們正加快腳步，對太平洋事務負起責任。」據報導，澳紐兩國正聯手與南太平洋島國協商安全協議，如斐濟和巴布亞紐幾內亞等，抗衡透過經濟手段逐漸入侵該區的中俄勢力。紐國智庫「戰略研究中心」專家艾森（Robert Ayson）指出，紐國採購P-8A巡邏機之舉，顯示其維護太平洋安全的意志，「紐國的立場更加堅定，如同澳洲感到其戰略環境惡化一樣，更願意對中國提出批評。」