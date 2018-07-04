地洞探險困10天 泰13人奇蹟存活

2018-07-04

睡美人洞蜿蜒10公里 豪雨淹沒出路

〔編譯魏國金／綜合報導〕十二名泰國少年足球隊員與一名教練在泰北一處地下洞穴探險失蹤十天後，二日深夜十時被英國搜救人員發現全員皆存活，消息傳出，泰國舉國歡騰。泰國內政部長阿努彭三日指出，氣象預報下半週將有豪大雨發生，為免避難處遭淹沒，十三人必須在洞內淹水更趨嚴重前，利用潛水裝備，循搜救人員發現他們的複雜路線游出洞。由於十三人不諳潛水，且洞內濁水的能見度近零，該決定令許多專家憂心忡忡。

這群年齡在十一至十六歲的男孩與他們二十五歲的教練六月二十三日失蹤，救難人員在清萊省美塞縣的睡美人洞入口處附近發現他們的腳踏車、足球鞋與背包。蜿蜒長十公里的睡美人洞是泰國最長、且是最難以探險的地下洞穴之一，入口處的警示牌告誡遊客，切莫在七月至十一月的雨季入洞。專家研判，一群人在無雨時深入洞穴，然而一陣豪雨封鎖了他們的出路。

包括澳洲、美國、英國、中國等岩洞搜救專家聚集事發處，不過因洞內水位不斷上升，阻礙搜救行動，直至一日水位下降，潛水員再度入洞搜尋。五十六歲的英國搜救專家史丹頓（Rick Stanton）以及四十七歲的佛蘭森（John Volanthen）二日深夜潛入能見度幾乎為零的濁水，他們抵達十三人可能避難、名為「芭達雅海灘」的隆起土墩時，發現該處已經淹水，因此繼續前行，最後在四百公尺處的土坡發現一行人，該處距洞口約四公里。

見到潛水員狂道謝 受困男孩：我們很餓

男孩們見到潛水員，「謝謝」聲此起彼落。有些男孩將身上的紅色球衣拉低包住膝蓋以保暖，佛蘭森問：「你們有多少人？十三？太好了！」一名男孩反問，他們是否可出去？佛蘭森說：「不是今天，我們只有兩人，……許多人會來，我們是第一批」。有些人問，今日是何日？他回應：「禮拜一。你們在這裡已十天了，你們非常堅強」。一名男孩用泰語說：「我們很餓，沒有任何食物可吃」。

清萊省長納隆薩三日指出，目前評估一行人健康尚可，他們已接獲高蛋白流質食物、止痛劑以及抗生素。他說，各單位官員會商同意「必須百分百確保這些男孩的安全，才能將他們帶出來」，「我們這麼努力才找到他們，不能讓他們失望」。

從避難處到出口 潛水得花6小時

參與該救援行動的英國洞穴搜救委員會聲明說：「潛水條件仍艱難，任何讓十三人潛水出洞的嘗試不應掉以輕心，當中有重大的技術挑戰與風險必須考量。」美國洞穴援救專家米爾札（Anmar Mirza）也指出，「嘗試帶領經驗不足的潛水者穿越洞穴，是最危險的狀況之一」，一名身體強健的泰國海軍海豹潛水員就要花六小時才能游到洞穴入口。