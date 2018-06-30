同事浴血 記者邊躲子彈邊發稿

2018-06-30

〔編譯張沛元／綜合廿九日外電報導〕對「首都報」的記者來說，當報導者的生命遭受威脅並淪為被報導者時，唯一能做的只有堅守崗位並竭力把消息傳遞出去，一邊躲子彈保命一邊透過推特發即時新聞，誓言「我們明天還是會出那該死的報」。

曾透過手機簡訊向警方求救的首都報警政司法新聞記者戴維斯事發時受困報社內，但仍透過手機上推特記錄下槍擊實況；戴維斯幾乎每隔幾分鐘就發一條推文，描述有單一一名槍手透過玻璃門朝報社辦公室開槍，數人中彈以及已有人死亡；戴維斯稱槍擊案現場「宛若戰場」，「一時間難以形容」……「沒有什麼比躲在桌子底下時聽到有許多人中彈以及槍手重新裝填子彈還可怕。」

五名罹難者之一、首都報教育與體育新聞記者麥克那馬拉，也曾在第一時間上推特發文與求助；不少當時人並不在辦公室的首都報記者也透過推特報平安；當一切塵埃落定，首都報總編迪巴茲在推特上請求外界不要再來問消息或要求採訪，「我無法發言」。用手機打稿的首都報議會新聞記者庫克誓言，首都報廿九日一定會出報，「我們只是把自己的工作做好」。

儘管遭受重創，歷史悠久的首都報無意示弱，案發後四十五分鐘就在該報官網貼出槍擊案的新聞，並在姊妹報巴爾的摩太陽報的協助下隔日正常出報。首都報廿九日頭版新聞就是該報遭槍擊造成五死，除了主照警方聚集現場的畫面，還有五名罹難同僚照片；至於言論版則幾乎空白，只留下寥寥數語，藉此悼念在槍擊案罹難的五名死者。