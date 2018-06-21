全球50大餐廳 義重奪冠軍

2018-06-21

〔編譯陳正健／綜合報導〕英國雜誌「餐廳（Restaurant）」十九日公布二○一八年「全球五十大餐廳」名單，義大利知名餐館「Osteria Francescana」以善用當地食材、改造傳統的特色，奪回全球最佳餐廳寶座。

Osteria Francescana位於義大利北部的摩狄納（Modena），經營者為主廚博圖拉（Massimo Bottura），曾榮獲餐飲界標竿「米其林指南」三星級評價肯定，首次奪冠是在二○一六年，是唯一獲此年度殊榮的義國餐廳。Osteria Francescana的午餐菜單要價約二百五十至二百七十歐元間，兩人全套晚餐至少一千美元（約三萬台幣），其招牌餐點包括「帕瑪森乾酪的五種熟成狀態」。這家一九九五年開張的餐館只有十二張餐桌。

主辦單位盛讚，博圖拉的當代烹調風格，挑戰及重塑義國烹飪傳統，揉合「對傳統的認同與前衛的現代感、饒富哲趣的概念與老派美味、溫暖與大膽」。

「全球五十大餐廳」獎項是由全球一千多名主廚、餐廳老闆、美食評論家與其他業界人士匿名票選。今年五十大餐廳來自二十二國，超過一半在歐洲，美國、拉丁美洲與亞洲各六家。亞軍是兩度奪冠的西班牙餐廳「El Celler de Can Roca」，第五名泰國曼谷「Gaggan」是唯一擠進前十大的亞洲餐廳。