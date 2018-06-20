每日斷食16小時 減重降血壓

2018-06-20

〔編譯魏國金／綜合報導〕有沒有不必計算卡路里、不必忌口的減重方法？有！美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）研究發現，將進食限定在早上十時至下午六時完成，其餘十六小時則僅喝水或無熱量飲料，十二週後受試者不僅體重減輕約三％，收縮壓也跟著降低約七毫米汞柱。

在這份首次對「限時進食」法成效進行檢視的研究中，廿三名平均年齡四十五歲、平均身體質量指數（BMI）卅五的受試者，上午十時後的八小時內可盡情吃喝，接下來的十六小時則必須禁食，或只能喝咖啡、茶、白開水等零熱量飲料。這種每日進食八小時、斷食十六小時的飲食稱為「十六：八」模式。

在為期三個月的試驗後，受試者的體重減輕約三％，每天攝取的熱量減少約三百五十大卡，收縮壓則下降七毫米汞柱。伊大肌動學與營養學副教授瓦拉迪（Krista Varady）指出，十六：八飲食是獲得初步科學支持的減重法，除了不必錙銖必較卡路里，進食時段與標準的早午餐時間相符，也是十六：八飲食較易維持的優點之一。這份研究顯示「確實有不須計算卡路里或排除特定食物的減重選項」。

間歇性斷食飲食分為兩大類，一是一週內某天全日禁食，另外則為每天在特定時段正常飲食，其他時間禁食，一天正常飲食、一天禁食的隔日斷食法便屬前者。