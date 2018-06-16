300億換自由? 一馬案富商踢鐵板

2018-06-16

〔編譯張沛元／綜合報導〕華爾街日報引述消息人士的話報導，涉嫌在馬來西亞主權基金「一馬發展公司」（１ＭＤＢ）弊案中仲介洗錢、日前遭馬國反貪污委員會通緝的馬國華裔富商劉特佐，已透過中間人與馬國政府接觸，表示願意以放棄索討超過十億美元（約台幣三百億元）的資產來換取豁免遭刑事起訴，但馬國總理馬哈地一口回絕。

報導指一度謠傳藏匿在台灣的劉特佐，目前人在香港、澳門與中國等地；馬來西亞與中國雖未簽署引渡條約，但已透過非正式管道與北京當局接觸，設法讓劉特佐返國接受調查。外界目前無法與堅稱無罪的劉特佐取得聯繫。馬哈地十四日稍早受訪時表示，就法律角度而言，為追蹤弊案的資金流向而赦免劉特佐，有其難度，「我們不能這麼做，這是違法的」，馬國並無美國法律所提供認罪協議。

１ＭＤＢ弊案指的是馬國前總理納吉布挪用主權基金１ＭＤＢ的資金中飽私囊，華爾街日報稱有多達四十五億美元的１ＭＤＢ資金流入１ＭＤＢ高層與合夥人口袋，包括主謀之一的劉特佐；劉特佐將不法所得拿來購買豪宅與遊艇，還成立好萊塢製作公司，美國司法部二○一六年透過法律途徑企圖查扣這些資產；新加坡同年查扣價值兩億四千多萬新幣的１ＭＤＢ弊案相關資產，其中半數屬於劉特佐及其家人。

路透引述消息人士指出，根據馬國刑法，六十四歲的納吉布可能被控洗錢與不誠實挪用財產的罪名，前者最重可判十五年並罰洗錢所得五倍以上罰款，後者最重可處五年有期徒刑。